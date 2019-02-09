"Beşiktaş’ı Dorukhan taşıyor"

Futbolculuk döneminde hem Beşiktaş hem de Bursaspor forması giyen Ali Tandoğan çarpıcı açıklamalar yaptı. Radyospor'a konuşan Tandoğan, "Beşiktaş aldığı oyuncular ve son aldığı galibiyetle moralli. Kagawa'nın gelişi de siyah- beyazlılara bir hava kattı. Beşiktaş'ta Vida, Adriano ve Medel gibi isimler saha içi liderlik gösteren oyuncular. Tabi ki bunu tek oyuncuya indirgeyemeyiz. Ama Beşiktaş'ı taşıyan isim Dorukhan'dır. Beklentimin üstünde bir performans gösterdi. Beşiktaş'ta 1 tane değil, birkaç tane lider oyuncular var" diye konuştu.



Dorukhan, Beşiktaş'ta toplam 14 maçta forma giydi, 3 gol attı, 1 de asist yaptı.