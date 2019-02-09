"Beşiktaş’ı Dorukhan taşıyor"

Ali Tandoğan: Kagawa hava getirdi ama Kartal’ı taşıyan isim Dorukhan.
Futbolculuk döneminde hem Beşiktaş hem de Bursaspor forması giyen Ali Tandoğan çarpıcı açıklamalar yaptı. Radyospor'a konuşan Tandoğan, "Beşiktaş aldığı oyuncular ve son aldığı galibiyetle moralli. Kagawa'nın gelişi de siyah- beyazlılara bir hava kattı. Beşiktaş'ta Vida, Adriano ve Medel gibi isimler saha içi liderlik gösteren oyuncular. Tabi ki bunu tek oyuncuya indirgeyemeyiz. Ama Beşiktaş'ı taşıyan isim Dorukhan'dır. Beklentimin üstünde bir performans gösterdi. Beşiktaş'ta 1 tane değil, birkaç tane lider oyuncular var" diye konuştu.
Dorukhan, Beşiktaş'ta toplam 14 maçta forma giydi, 3 gol attı, 1 de asist yaptı.
- 9.2.2019
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Töre’yi affedelim
Toplam 2
Yorum
relaks Yahu arkadaş..NE YAPMIŞ BU GÖKHAN TÖRE? Ne affıdır neyin affıdır..Adam sakatlandı tedavi oldu..ne özürü ne affı yaaa
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Gümüş bekliyor
Toplam 3
Yorum
Vatan Hemen satılsın yerine altyapıdan gelen oyuncu kadrodadır olsun ona verilen şans gençlere verilsin
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Beşiktaş, Bursaspor maçına hazırlanıyor
Toplam 4
Yorum
BJK'li 36'lik Atiba yine ilk 11 ve yine hüsran olacak. Antalya maçi yaniltmasin, artik kosamiyor adamim. ve ortasahaya çagre bulamayan korkak hoca.
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