"Beşiktaş’ı Dorukhan taşıyor" – Fotomaç – 09 Şubat 2019
09 Şubat 2019, Cumartesi
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"’ı taşıyor"

"Beşiktaş’ı Dorukhan taşıyor"

: Kagawa hava getirdi ama ’ı taşıyan isim .

Futbolculuk döneminde hem hem de forması giyen çarpıcı açıklamalar yaptı. Radyospor'a konuşan Tandoğan, "Beşiktaş aldığı oyuncular ve son aldığı galibiyetle moralli. Kagawa'nın gelişi de siyah- beyazlılara bir hava kattı. Beşiktaş'ta Vida, Adriano ve gibi isimler saha içi liderlik gösteren oyuncular. Tabi ki bunu tek oyuncuya indirgeyemeyiz. Ama Beşiktaş'ı taşıyan isim 'dır. Beklentimin üstünde bir performans gösterdi. Beşiktaş'ta 1 tane değil, birkaç tane lider oyuncular var" diye konuştu.

Dorukhan, Beşiktaş'ta toplam 14 maçta forma giydi, 3 gol attı, 1 de asist yaptı.

  1. 9.2.2019
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