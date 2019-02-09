Beşiktaş-Bursaspor maçının VAR'ı Hüseyin Göçek
Beşiktaş'ın, Süper Lig'in 21. haftasında bu akşam sahasında Bursaspor ile karşılaşacağı maçın Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Hüseyin Göçek oldu.
Vodafone Park'ta oynanacak bu müsabakanın VAR hakemi ise Hüseyin Göçek oldu. 42 yaşındaki hakeme AVAR olarak da Ali Şansalan eşlik edecek.
- 9.2.2019 14:25
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Töre’yi affedelim
Toplam 2
Yorum
relaks Yahu arkadaş..NE YAPMIŞ BU GÖKHAN TÖRE? Ne affıdır neyin affıdır..Adam sakatlandı tedavi oldu..ne özürü ne affı yaaa
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Gümüş bekliyor
Toplam 3
Yorum
Vatan Hemen satılsın yerine altyapıdan gelen oyuncu kadrodadır olsun ona verilen şans gençlere verilsin
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Beşiktaş, Bursaspor maçına hazırlanıyor
Toplam 4
Yorum
BJK'li 36'lik Atiba yine ilk 11 ve yine hüsran olacak. Antalya maçi yaniltmasin, artik kosamiyor adamim. ve ortasahaya çagre bulamayan korkak hoca.
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