Beşiktaş-Bursaspor maçının VAR'ı Hüseyin Göçek
09 Şubat 2019, Cumartesi
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- maçının VAR'ı

Beşiktaş-Bursaspor maçının VAR'ı Hüseyin Göçek

'ın, 'in 21. haftasında bu akşam sahasında ile karşılaşacağı maçın Video Yardımcı Hakem'i (VAR) oldu.

Spor Toto 'in 21. haftasında , bu akşam evinde ile oynayacak. Saat 19.00'da başlayacak mücadelede düdük çalacak. Kalkavan'ın yardımcılıklarını Süleyman Özay ve Erdem Bayık yapacak.

Vodafone Park'ta oynanacak bu müsabakanın VAR hakemi ise oldu. 42 yaşındaki hakeme AVAR olarak da Ali Şansalan eşlik edecek.
  1. 9.2.2019 14:25
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