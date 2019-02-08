Töre’yi affedelim – Fotomaç – 08 Şubat 2019
08 Şubat 2019, Cuma
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Töre’yi affedelim

Töre’yi affedelim

yönetimi, kanatlarda yaşanan oyuncu eksikliği nedeniyle tecrübeli hocadan Töre’yi affetmesini isteyecek.

Siyah-beyazlılarda hareketli günler yaşanıyor. Yönetimin kararıyla kadro dışı bırakılan ve ile ilgili ilginç gelişmeler ortaya çıktı. Tecrübeli teknik adam, Tolga'nın şimdiye kadar hiç sorun çıkarmadığını ve bu yüzden affedilmesini istedi. Yönetimin gelecek hafta içinde Tolga'nın affedilmesi için bir araya geleceği bildirildi. Bu arada yönetimin 'ten, kanatlarda sıkıntı yaşanamamak için Gökhan Töre'nin takıma dönmesini isteyeceği ifade edildi.
  1. 8.2.2019
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