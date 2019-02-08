Q7’nin tek seçeneği Rusya
Ricardo Quaresma takımda kaldı.
Ricardo Quaresma takımda kaldı. Başkan Orman'ın, "Seni bonservis bedeli almadan bir yere göndermem" dediği Quaresma bedelsiz olarak Porto'ya gidemedi. Suudi Arabistan'dan teklifler geldi, yönetim 'Gidebilirsin' dedi; bu kez de Portekizli kabul etmedi. Avrupa'da Q7'nin maaşını ödeyebilecek ülkelerden sadece Rusya'da transfer devam ediyor. Quaresma ya Rusya'ya gidecek ya burada kalacak.
GİTMEDİM, KALDIM, FORMDAYIM!
Yönetimin bedelsiz ayrılmasına izin vermediği Ricardo Quaresma, Şenol Güneş'le özel bir görüşme yaptı. Ayrılma talebini direkt Serdal Adalı'ya bildiren Portekizli, takımda kalma isteği içinse teknik patron Güneş'e giderek, "Gidemedim, kaldım. Hiç idmanları aksatmamıştım. Formum da yerinde. Oynamaya hazırım" dedi.
Q7'NİN CEZASI ONANDI TÜRKİYE
Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Portekizli yıldız Ricardo Quaresma'nın 2 maç men cezasını onadı. Açıklamada, "Quaresma'nın sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir" denildi.
- 8.2.2019
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Uslu'dan bombardıman
Toplam 5
Yorum
R... Bazı takımlar VAR a rağmen hala haram yiyebiliyorlar.. O yüzden Fenerbahçeye sallamayın... :)
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Feghouli olmasa
Toplam 1
Yorum
Rıza Yiğit Sayın tuzemen. İki sıfır olmasa galata sarayın işi zordu demiş siniz yazinizda hatayı eleyeme yecekse zaten şampiyon olmasın
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Domagoj Arabistan teklifini reddetti
Toplam 1
Yorum
karakartal karakartalBunu gündem yapıp haberleştirmeniz abe dünya kupasında final oynamış oyuncunun arabistanda ne işi var
Q7’nin tek seçeneği Rusya haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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