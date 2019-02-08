Para krizi
İlhan Mansız’ın sağlık sorunları nedeniyle değil 4 aydır parası ödenmediği için ayrıldığı belirtildi.
Anlamlı mesaj
Guti, İlhan'ın gitmesiyle alakalı sosyal medya üzerinden flaş bir mesaj paylaştı. Görev arkadaşına olan desteğini dile getiren İspanyol teknik adam, "Gerçek insanlar, gelişmek için her zaman kendi yollarını bulur arkadaşım. Yalnızca birkaç ay beraber olduk ama artık bir arkadaşın var. Gelecekte bol şans" ifadelerini kullandı.
- 8.2.2019
-
Uslu'dan bombardıman
Toplam 5
Yorum
R... Bazı takımlar VAR a rağmen hala haram yiyebiliyorlar.. O yüzden Fenerbahçeye sallamayın... :)
-
Feghouli olmasa
Toplam 1
Yorum
Rıza Yiğit Sayın tuzemen. İki sıfır olmasa galata sarayın işi zordu demiş siniz yazinizda hatayı eleyeme yecekse zaten şampiyon olmasın
-
Domagoj Arabistan teklifini reddetti
Toplam 1
Yorum
karakartal karakartalBunu gündem yapıp haberleştirmeniz abe dünya kupasında final oynamış oyuncunun arabistanda ne işi var
Para krizi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.