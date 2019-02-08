Para krizi – Fotomaç – 08 Şubat 2019
08 Şubat 2019, Cuma
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Para krizi

Para krizi

’ın sağlık sorunları nedeniyle değil 4 aydır parası ödenmediği için ayrıldığı belirtildi.

'ta ayrılığının ardında bambaşka olayların yaşandığı ifade edildi. Yapılan açıklamada sezon başında 'in yardımcılığına getirilen İlhan Mansız'ın sağlık sorunları (bel ağrısı) nedeniyle takımdan ayrılmak zorunda kaldığı ifade edilmişti. Asistanaliz. com'un haberine göre İlhan'ın ayrılık sebebinin sadece parasal konularla ilgili olduğu belirtildi. İlhan Mansız'ın siyah-beyazlı kulüpten 4 aydır maaş alamadığı ve Beşiktaş İdari menajeri Ali Naibi ile A Takım sorumlusu yönetici 'nın yanına gidip "Aylardır para alamıyorum. Sadece bir kere para aldım. Siz İlhan Mansız'a sadaka mı veriyorsunuz?" diyerek bağırdığı ve bunun üzerine de iplerin koptuğu öğrenildi.

Anlamlı mesaj
Guti, İlhan'ın gitmesiyle alakalı sosyal medya üzerinden flaş bir mesaj paylaştı. Görev arkadaşına olan desteğini dile getiren İspanyol teknik adam, "Gerçek insanlar, gelişmek için her zaman kendi yollarını bulur arkadaşım. Yalnızca birkaç ay beraber olduk ama artık bir arkadaşın var. Gelecekte bol şans" ifadelerini kullandı.
  1. 8.2.2019
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