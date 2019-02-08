Miniklere Beşiktaş forması – Fotomaç – 08 Şubat 2019
08 Şubat 2019, Cuma
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Miniklere forması

Miniklere Beşiktaş forması
'nın Pamukova ilçesindeki öğrencilerine, İstanbul Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Zafer Şengül, Kulübü'nden temin ettiği 150 adet forma ile Pamukova Pınarlıbacı İlkokulu'na gelerek, öğrencilere tek tek Beşiktaş forması hediye etti. Öğrenciler Pençesi pozuyla karşılık verdi.
  1. 8.2.2019
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