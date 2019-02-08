Kartal uçuruyor!

Beşiktaş'ın sezon sonuna kadar kiralık olarak renklerine kattığı Shinji Kagawa, ilk maçında yaptıklarıyla Avrupa basınının gündeminden düşmüyor. Transferin son gününde siyah-beyazlı forma giyen Japon yıldız Kagawa ile ilgili İngiliz basınında yeni iddialar yer aldı. Daily Star'da yer alan habere göre, Manchester United'lı taraftarların, bir dönem Ada ekibinde forma giyen Japon futbolcunun yeniden transfer edilmesi için kulübe çağrıda bulunduğu ve Kırmızı Şeytanlar'ın sezon sonunda Kagawa için girişimde bulunabileceği iddia edildi.



TALİPLİLERİ GÜN GEÇTİKÇE ARTIYOR

Beşiktaş'ın Antalyaspor ile deplasmanda oynadığı maçta oyuna girdikten sonra 3 dakika içerisinde 2 gol atarak dikkatleri üzerine çeken Kagawa'nın, bir kez daha eski takımlarından Manchester United'ın gündemine geldiği iddia edildi. İngiliz taraftarların, Kagawa'nın performansının ardından kulübü mesaj yağmuruna tuttuğu ve sezon sonunda Japon futbolcunun transfer edilmesini istediği öne sürüldü. Manchester United'ın da Ole Gunnar Solskjaer'in talebi doğrultusunda yeni sezonda Kagawa'yı kadrosuna katabileceği belirtildi.



Asıl mevkii 10 numara olan Kagawa, zaman zaman merkez orta saha, hatta sol kanatta da görev yapabiliyor. 1.75 boyundaki Japon oyuncu sağ ayağını kullanıyor. Dortmund kulübü Kagawa çin 7-8 milyon euro aralığında bir bonservis bedeli düşünüyor.



Shinji Kagawa, profesyonel futbol yaşantısı boyunca 402 resmi maçta forma giydi. Bu periyotta rakip fileleri 125 kez havalandıran Japon yıldız, 87 de asist yaptı. 212 gole direkt katkıda bulunan Kagawa; 32 kez sarı kart görürken, 1 kez bile kırmızı kart görmedi.



YAKIŞIKLI, YETENEKLİ VE ÇOK POPÜLER

Beşiktaş'ın Kagawa, Türk kızlarının da gözdesi oldu. Bu durum Kagawa'nın sevgilisi Margaret Natsuki'ye de iletildi. Alman basını Japon asıllı Kanadalı sunucu Natsuki'ye, Karius'un Türkiye'de yaşadıklarını anlattı. Karius'un defalarca numarasını değiştirmek zorunda olduğunu iletti. Natsuki'nin cevabı ise çok net oldu: "Hem yakışıklı, hem popüler, hem de yetenekli. Böyle bir erkek için onlarca, yüzlerce hatta binlerce kadınla rekabet edeceğimi biliyordum. Ama kendime güveniyor, ona da inanıyorum."