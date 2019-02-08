Bursaspor’a hücum – Fotomaç – 08 Şubat 2019
08 Şubat 2019, Cuma
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’a hücum

Bursaspor’a hücum

Teknik direktör , yarın Vodafone Park'ta oynanacak maçı için hücum oyuncuları ile özel olarak görüştü.

Güneş, maçın başından itibaren oyunu, Bursa yarı sahasında oynanacak şekilde kurgulamak istiyor. maçında cezalı olan özel olarak çalışıyor. Tecrübeli golcünün gol orucunu Dolmabahçe'de bozmak istediği ve motivasyonun seviyesinin üst düzey olduğu öğrenildi.
  1. 8.2.2019
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