Mirin: Kupalar kazanmaya geldim – Fotomaç – 06 Şubat 2019
06 Şubat 2019, Çarşamba
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Mirin: kazanmaya geldim

Mirin: Kupalar kazanmaya geldim

  " ben " diye başlayan Isımat-Mirin, 'a geldiği için çok mutlu olduğunu aktardı.

" ben " diye başlayan Isımat-Mirin, 'a geldiği için çok mutlu olduğunu aktardı. Fransız futbolcu, " çok büyük ve kaliteli bir oyuncu. Belli ki burada iyi bir iz bırakmış. Ben de Vida, Gökhan, Caner, Adriano gibi kaliteli oyuncularla oynuyorum. kazanmak için buradayım" diye konuştu.
  1. 6.2.2019
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