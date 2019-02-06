Beşiktaş'ta ayrılık
06 Şubat 2019, Çarşamba
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Beşiktaş'ta ayrılık

Beşiktaş'ta ayrılık

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in yardımcılığını yapan , sağlık nedenlerinden dolayı görevini bıraktı.

Siyah-beyazlı kulübün teknik ekibinde akşam saatlerinde ayrılık yaşandı. 'in yardımcılığını yapan , belindeki rahatsızlığı gerekçe göstererek görevini bırakmak istediğini yönetime bildirdi. Yönetim de Mansız'ın sözleşmesini feshetti


Bir dönem siyah-beyazlı formayı da giyen Mansız, Guti ile Güneş'in yardımcılığını yapıyordu.

  1. 6.2.2019 20:19
  2. Güncelleme: 6.2.2019 20:19
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