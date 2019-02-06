Beşiktaş'ta ayrılık
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in yardımcılığını yapan İlhan Mansız, sağlık nedenlerinden dolayı görevini bıraktı.
Siyah-beyazlı kulübün teknik ekibinde akşam saatlerinde ayrılık yaşandı. Teknik Direktör Şenol Güneş'in yardımcılığını yapan İlhan Mansız, belindeki rahatsızlığı gerekçe göstererek görevini bırakmak istediğini yönetime bildirdi. Yönetim de Mansız'ın sözleşmesini feshetti
Bir dönem siyah-beyazlı formayı da giyen Mansız, Guti ile Güneş'in yardımcılığını yapıyordu.
- 6.2.2019 20:19
- Güncelleme: 6.2.2019 20:19
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Trabzonspor'da genç kaleciler güven veriyor
Toplam 1
Yorum
kadir helal olsun bütün takımlara örnek olsun
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Japonlar takipte
Toplam 2
Yorum
1903 Japon'sa iyidir, doğrudur, dürüsttür, çaliskandir.
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Ben Beşiktaşlıyım
Toplam 4
Yorum
Karakartal1903 Senin yaptığını gerçek Bjklı yapmaz... Daha sezon başı Bjkla transfer iddaaların söz konusuyken yalanladın... Tabzona yaranmak için...
Beşiktaş'ta ayrılık haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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