Beşiktaş'ta ayrılık

Siyah-beyazlı kulübün teknik ekibinde akşam saatlerinde ayrılık yaşandı. Teknik Direktör Şenol Güneş'in yardımcılığını yapan İlhan Mansız, belindeki rahatsızlığı gerekçe göstererek görevini bırakmak istediğini yönetime bildirdi. Yönetim de Mansız'ın sözleşmesini feshetti



Bir dönem siyah-beyazlı formayı da giyen Mansız, Guti ile Güneş'in yardımcılığını yapıyordu.