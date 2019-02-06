Ben Beşiktaşlıyım
Burak Yılmaz: 4 büyük takımda oynadım ama diğer arkadaşlarımdan beni ayıran özellik şu, bütün camialar benim Beşiktaşlı olduğumu bilir.
BURADA BIRAKIRIM
Kendisine inananları kesinlikle mahcup etmeyeceğini belirten Burak Yılmaz, "12 sene sonra tekrar bu formayı bana giymemi uygun gören başkanımıza, hocalarımıza çok teşekkür ederim. Benim stilimi herkes bilir. Ben orta yapılmasından ziyada orta sahaya iletişim kurarak oynayan bir oyuncuyum. Allah nasip eder inşallah, dolu dolu başarılarla inşallah aktif futbol yaşantımızı burada bitiririz" ifadelerini kullandı.
"Şampiyonluk yarışı zorlu. 11 puan fark çok görünse de, 3 puanlık sistemde tersine döndüğünde bir anda nerede olduğunuzu fark edemeyebilirsiniz. Bundan sonra kazanıp, önümüzdekilerin kaybetmesini bekleyeceğiz."
- 6.2.2019
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Yıldızlar parlıyor
Toplam 2
Yorum
SAVAŞ HOCA ORTASAHA AĞIRLIKLI TAKIM DİYORSA1-KARIUS2-GÖKHAN3-VİDA4-MIRIN5-ADRİANO6-ATİBA7-DORUKAN8-MEDEL-9-LJAJIC10-KAGAWA11-BURAK OLMALI LENS GEÇ
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Eskişehirspor'un ayak sesleri
Toplam 1
Yorum
Ahmet Kahraman Türk futbolunda ilk devrim yapan kulüp olan ESES inşallah tez zamanda toparlanacaktır.
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İmza şov
Toplam 1
Yorum
cascan Bu imzaları alt yapıdan yetiştireceğimiz oyuncularımıza attıralım inşallah.Altyapıya yönelinmezse çoğu kulübün kapısına kilit vurulacak
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