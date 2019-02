Ben Beşiktaşlıyım

Siyah-beyazlı ekibin yeni forveti Burak Yılmaz Beşiktaş taraftarı olduğunu oynadığı her takımda bilindiğini belirterek şunları söyledi: "Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra çok yerde oynadım ama Beşiktaş maçlarını her zaman izliyordum, Çin 'de de izliyordum. 4 büyük takımda da oynadım. Beni diğer arkadaşlarımdan beni ayıran özellik, bütün camialar benim Beşiktaşlı olduğumu bilir. Kalbimde olduğu gibi aklımda da her zaman Beşiktaş'a dönmek vardı."Kendisine inananları kesinlikle mahcup etmeyeceğini belirten Burak Yılmaz, "12 sene sonra tekrar bu formayı bana giymemi uygun gören başkanımıza, hocalarımıza çok teşekkür ederim. Benim stilimi herkes bilir. Ben orta yapılmasından ziyada orta sahaya iletişim kurarak oynayan bir oyuncuyum. Allah nasip eder inşallah, dolu dolu başarılarla inşallah aktif futbol yaşantımızı burada bitiririz" ifadelerini kullandı."Şampiyonluk yarışı zorlu. 11 puan fark çok görünse de, 3 puanlık sistemde tersine döndüğünde bir anda nerede olduğunuzu fark edemeyebilirsiniz. Bundan sonra kazanıp, önümüzdekilerin kaybetmesini bekleyeceğiz."