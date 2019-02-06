8 ve 10 numara oynayabiliyorum – Fotomaç – 06 Şubat 2019
06 Şubat 2019, Çarşamba
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8 ve oynayabiliyorum

8 ve 10 numara oynayabiliyorum

'ın genç transferi , takımdaki ağabeylerini örnek aldığını söyledi.

'ın genç transferi , takımdaki ağabeylerini örnek aldığını söyledi. Muhayer, "Sayın başkanımıza hocalarıma beni buraya layık gördükleri için teşekkür ediyorum. Kendimi adapte edip takıma çok büyük katkılar sağlamak istiyorum. Çok şanslı ve mutluyum. Takımdaki abilerimden çok şey öğreneceğime eminim. Kendimi 8 ve olarak görüyorum ama kararı hoca verecek" dedi
  1. 6.2.2019
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