Yıldızlar parlıyor – Fotomaç – 05 Şubat 2019
05 Şubat 2019, Salı
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Yıldızlar parlıyor

Yıldızlar parlıyor

Ligdeki son üç maçında üç gol atan Dorukhan kariyerinde forma giydiği önceki 66 lig maçında aynı sayıda gol atabilmişti.

Ligdeki son üç maçında üç gol atan Dorukhan kariyerinde forma giydiği önceki 66 lig maçında aynı sayıda gol atabilmişti. Genç oyuncu ligdeki son 3 maçta 3 gol attı. 'ta ilk golü atan ise %86,4 başarıyla pas yapıp 2 kilit pas verdi. Bu arada Beşiktaş'ın ligdeki son 2 penaltısını Ljajic kullandı ve gole çevirdi.
  1. 5.2.2019
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