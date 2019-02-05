Shinji Kagawa turboya taktı

Beşiktaş'ın yeni transferi Shinji Kagawa'nın siyahbeyazlı forma ile çıktığı ilk maçta oyuna girdikten sonra üç dakikada iki gol atması, Türkiye dışında da yankı uyandırdı. Futbolcunun ülkesi Japonya başta olmak üzere Avrupa medyası da yıldız oyuncunun göz alıcı başlangıcını manşetlerine taşıdı. Almanya'nın Sport1 internet sitesi Japon futbolcuyla ilgili gelişmeyi 'Kagawa turboya takarak başladı' başlıklı haberinde okuyucularına aktardı. Bild gazetesinde ise "Kagawa çılgınlığı, ilk maçında dev bir gösteri sergiledi" yakıştırmalarına imza atıldı.



FEDAKARLIĞIN KARŞILIĞINI VERDİ

Almanya'dan Der Westen 'Kagawa Beşiktaş'ta çılgın bir başlangıç yaptı' başlığıyla verdiği haberinde "Transferinde son gününde Hannover yerine Beşiktaş'ı seçen Kagawa, Pazar günü çılgın bir başlangıç yaptı. Türkler açısından bakınca, şimdiden bu transferi yaptıklarına değdi gibi görülüyor" ifadeleri kullanıldı. Rusya'nın Sport Express gazetesi Antalyaspor-Beşiktaş maçını, siyah-beyazlıların yeni transferi üzerinden gördü. Haber 'Kagawa' üç dakikada yıkıcı başlangıç" başlığıyla kullanıldı.



ŞAŞIRTAN SİFTAH

İtalya'dan Tuttomercato 'Kagawa ilk maçında alevler içinde' başlığını kullandı. Oyuncunun geceye damga vuran performansı için "Takımının aldığı galibiyette hemen iz bırakmasını bildi" yorumu yapıldı. Japonya'nın 2 milyon tiraja sahip günlük spor gazetesi Nikkansports 'Kagawa'dan iki dakikada iki gol. Türkiye'de herkesi şaşırtan siftah' başlığıyla özel haber yayınladı. Haberde "82. dakikada bir deneme için oyuna girmişti ama iki şutla farkını ortaya koydu, kendini ispatladı" değerlendirmesine yer verildi.



DÜŞÜNME BİLE, HEMEN GİT

Kagawa'nın Beşiktaş'a imza atmadan önce Türkiye'de forma giyen vatandaşlarından bilgi aldığı ortaya çıktı. Eski Osmanlısporlu Seto "Orada kendini çok mutlu hissedersin" derken, Bursaspor'da oynayan Hosogai'nin ise, "Beşiktaş'ın stadına rakip olarak oynadım, adeta başım döndü. Sen bir de o taraftar için oynayacaksın, düşünme bile, hemen git" dedi.



NAGATOMO: SEN BİR ÇILGINSIN

Japon yıldız Kagawa için vatandaşı Galatasaraylı Nagatomo da kayıtsız kalamadı. Nagatomo, Kagawa'nın performansına dikkat çekerken attığı frikik golündeki vuruşunu kendilerine öğretmesi gerektiğini belirtti. Sarıkırmızılı oyuncu yaptığı paylaşımda "Bay Kagawa, sen bir çılgınsın!. 3 dakikada 2 gol atarak şok edici bir başlangıç yaptınız. Frikikte böyle bir vuruşu ilk defa gördüm. Eğer bunları yapabiliyorsanız bizden saklamayın ve öğretin" ifadelerini kullandı.



4-1 OLMASA PAS VERİRDİM

Kagawa, kendisini izlemeye gelen Japon gazetecilere verdiği röportajda; "Güzel bir başlangıç oldu. Beşiktaş'tan güven aldım. Beni diğer isteyen ekiplerden çok daha fazla istediklerini hissettirdiler. Maç 4-1 olmasaydı ben vurmazdım, arkadaşımın önüne pas atardım" açıklamasını yaptı.



BEŞİKTAŞLILAR ADETA ÇILDIRDI

Kartal'ın yeni yıldızı Shinji Kagawa'nın, Antalya'da 3 dakikada attığı 2 gol Beşiktaş taraftarını adeta çıldırttı. Sosyal medyada Japon oyuncu için binlerce mesaj atıldı.

Kagawa ile ilgili en fazla ilgi çeken mesajlar şunlar oldu:



Kagawa diye aldık, bu resmen Tsubasa çıktı

Adam Japon, boş bırakırsan hemen reçeteyi yazar.

Seni seçtim, çünkü farklısın. Japonsun, akıllısın.

İleri Japon teknolojisi. Direkt hesaplayıp vuruyor!

İnşallah attığı gol başına anlaşma yapmamışızdır!



ÇAYLAK'TAN DUBLE

Fransa'nın spor gazetesi L'equipe 'Kagawa Beşiktaş'taki ilk maçında duble yaptı' şeklinde, olayı düz bir şekilde anlatan sade bir başlığı tercih etti. Brezilya'nın ESPN kanalı, internet sitesi üzerinde futbolcuyla ilgili gelişmeyi 'Beşiktaş Antalyaspor'u, çaylak Kagawa'nın iki golüyle mağlup etti' başlığıyla yayınladı. Japon futbolcunun oyuna girdikten sonra üç dakika içinde iki gol attığı belirtildi. İngiliz Daily Mail de "Kagawa ilk maçında, 3 dakikada attığı 2 golle yıldızlaştı' başlığını kullandı.



KAPADOKYA'DA HAVALANDI

Kagawa, Japon turistlerin uğrak noktası olan Kapadokya'da da unutulmadı. Peri bacaları ve doğasının yanı sıra balon turlarıyla turizm merkezi olan ve her yıl çok sayıda Japon turisti ağırlayan Kapadokya'da, sabah saatlerinde havalanan bir balonda Kagawa için Japonca pankart açıldı. Pankartta 'Hoşgeldin Kagawa' ifadeleri kullanıldı.



OPSİYON YOK AMA!

Japon futbolcunun menajeri Necdet Ergezen, Kagawa'nın siyah beyazlılarda kalmak istemesi durumunda kulüplerin anlaşma sağlayabileceğini söyledi. Ergezen, "Beşiktaş ile yaptığımız kontratta resmi satın alma opsiyonu yok. Fakat Kagawa kalmak isterse Dortmund'un zorluk çıkaracağını sanmıyorum. Sezon sonunda Alman ekibi ile 1 yıl sözleşmesi kalacak. Bu durum Beşiktaş için avantaj olabilir. Eğer Kagawa kalmak isterse iki kulüp bonservis bedeli için görüşüp anlaşma sağlayabilir. Kagawa'nın kararı belirleyici olacaktır" şeklinde konuştu.



TARAFTARI YETER

Şahin'in, Kagawa'yla yaptığı görüşmede, "Dortmund'tan sonra sana ancak Beşiktaş taraftarı yeterli gelir" dediği öğrenildi. Shinji Kagawa süper lige 'meteor' gibi düştü. İlk maçında taraftarı mest eden Kagawa'nın, Hannover ve Monaco dururken Beşiktaş'ı tercih etmesinin altında Nuri Şahin'in önemli rol üstlendiği ifade edildi. Beşiktaş, Hannover ve Monaco arasında kalan Kagawa'yı Nuri Şahin; "Almanya'da yaşadın. Hannover'de farklı bir şey olmayacak. Monaco'ya gidebilirsin. Ama kendi kendine oynarsın. Dortmund'tan sonra sana ancak Beşiktaş taraftarı yeterli gelir. Diğer takımlarda mutsuz olursun" dedi.