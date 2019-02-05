Jorge’ye teklif – Fotomaç – 05 Şubat 2019
05 Şubat 2019, Salı
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’ye teklif

Jorge’ye teklif
Portekiz'de yayım yapan O Jogo gazetesi, 'ın ara transfer döneminde Porto'da kiralık olarak forma giyen 22 yaşındaki Brezilyalı sol bek için girişimlerde bulunduğu yazdı. Genç futbolcunun Beşiktaş, Zenit, Amiens ve 'dan gelen teklifleri geri çevirdiği belirtildi.
  1. 5.2.2019
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