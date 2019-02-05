İmza şov – Fotomaç – 05 Şubat 2019
05 Şubat 2019, Salı
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İmza şov

İmza şov

, Kagawa, Mirin ve bugün saat 14.00’te ’ta imza atıyor.

ara döneminde kadrosuna kattığı futbolcular için bugün imza töreni düzenleyecek. Beşiktaş Başkanı 'ın katılımıyla yeni transferler , , Nicolas Isimat Mirin ve için bugün saat 14.00'te 'ta imza töreni yapılacak. Bu arada Japon futbolseverler hesaplarından Kagawa'nın gollerini paylaştı. Beşiktaş'ın sosyal medya hesaplarına 'dan girişler %65 oranında arttı. Maçı izlemeye gelen Japon gazeteciler, "Kagawa, Beşiktaş'a para ve isim için değil, futbol oynamak için geldi", 'da tribünde bulunan Japon taraftarlar da, "Onu izlemeye 'a da geleceğiz" dediler.
  1. 5.2.2019
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