Güneş’ten Caner’e fırça – Fotomaç – 05 Şubat 2019
05 Şubat 2019, Salı
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Güneş’ten Caner’e fırça

Güneş’ten Caner’e fırça

'ta deplasmanında keyifler yerindeydi. Ama oyundan aldığı için tepki gösteren 'i es geçmedi.

'ta deplasmanında keyifler yerindeydi. Ama oyundan aldığı için tepki gösteren 'i es geçmedi. Ali Naibi'nin uzattığı eli sıkmayan, yerdeki su şişelerini tekmeleyen Caner'e maçtan sonra, "Yeni Quaresma sen mi olacaksın?" diye fırçasını attı.
  1. 5.2.2019
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