15 yıl sonra 6 gol attılar – Fotomaç – 05 Şubat 2019
05 Şubat 2019, Salı
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15 yıl sonra 6 gol attılar

15 yıl sonra 6 gol attılar

, 'de Aralık 2004'teki Akçaabat maçından bu yana (6-1) ilk kez bir maçta 6 gol attı.

, 'de Aralık 2004'teki Akçaabat maçından bu yana (6-1) ilk kez bir maçta 6 gol attı. Beşiktaş bu sezon Süper Lig'de ilk kez bir maçta 5'ten fazla gol atmayı başardı. Siyah-beyazlılar en son 26 Ekim 2015'te yine 'u deplasmanda 5-1 yenmeyi başarmıştı.
  1. 5.2.2019
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