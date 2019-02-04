Ljajic 2. penaltıyı affetmedi
Ljajic ilk penaltıda Boffin’e kaptırdığı topu tekrarlanan atışta filelere gönderdi. Son 3 maçta 4 gole katkı yaptı.
Beşiktaş'ın 35'inci dakikada kullandığı penaltıda ilginç anlar yaşandı. Adem Ljajic, Boffin'in Gökhan Gönül'ü ceza sahasında biçmesi ve sonrasında VAR incelemesi ile kazanılan penaltıyı kaçırdı, dönen topu Güven ağlara bıraktı. Ancak iki takımdan da çok sayıda oyuncu atıştan önce sahaya girince hakem Bülent Yıldırım, 1 dakika içinde ikinci VAR uyarısı sonrası atışı tekrarlattı. Ljajic bu kez topu köşeye gönderip takımını öne geçirdi. Siyah-beyazlı forma ile 3. golünü atan Adem, son üç maçta 1 gol ve 3 asist üretti. Ljajic ayrıca Beşiktaş'ın ligdeki son iki penaltısını kullanıp, gole çevirdi. Siyah-beyazlılar daha önce kazandığı son iki penaltıyı kaçırmıştı.
U21'LER BERABERE
U21 takımlarının mücadelesi golsüz berabere bitti. Beşiktaş U21 Takımı bu sonuçla puanını 46'ya çıkarmasına rağmen liderliği averajla Galatasaray U21'e kaptırdı. Antalyaspor'un U21'leri ise 21 puana ulaştı.
ANTALYA 4 MAÇ SONRA GOL ATTI
Antalyaspor, Süper Lig'de 4 maçlık gol hasretine son verdi. En son 9 Aralık 2018'de 2-0 kazandıkları Bursaspor sınavında gol atan kırmızı-beyazlı ekipte Doukara, 457 dakika sonra Beşiktaş filelerini havalandırdı. Son dört maçının üçü 0-0 biten ev sahibi, Atiker Konyaspor'a ise 2-0 mağlup olmuştu .
- 4.2.2019
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Beşiktaş'a sahip çıkın!
Toplam 1
Yorum
BJK TRAKTÖRÜ ŞİMDİYE KADAR OLDUĞU GİBİ SAHİP ÇIKIN BJK YE, HER ZAMAN YAPTIĞINIZI YAPIN GS YA N GALİP GETİRİN BJK Yİ DİYE TFF YE ZİYARETE GİTMİŞ TRAKTÖR
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Trabzonspor'da gelecek gençlerde
Toplam 1
Yorum
messi sinan gümüşe transfer teklifi yapılmış dediler inanmadım başkalarına para vermeye gerek yok özümüzde sinandan çok kaliteli gençler mutlaka v
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Fenerbahçe'de Ersun Yanal: Nokta atışı yapmalıyız
Toplam 1
Yorum
fbli magnificant hoca kusur bakmada saçmalamışsın. Konuşmada çelişkiler var.Şampiyon olduğun sezonda da hiç bir genç kazandıramadın, o oturmuş kadroya.
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