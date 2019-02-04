Beşiktaş’a aşık
Vida’nın menajeri; Hırvat yıldızın Roma ve Inter’in tekliflerine rağmen Beşiktaş’ı bırakmadığını söyledi.
Beşiktaş'ta Domagoj Vida'nın menajeri, İtalyan basınına yaptığı açıklamada Roma'nın teklifinden bahsetti. Calciomercato'ya açıklamalarda bulunan Hırvat yıldızın menajeri, Roma dışında İtalyan devi Inter'in de Vida'ya teklif yaptığını vurguladı.
Vida'nın menajeri, "Roma'nın teklifi, Inter'in teklifine göre biraz daha düşüktü. Fakat Beşiktaş'ta kazandığından çok daha yüksekti ama buna rağmen Vida 'Hayır' cevabını verdi. Sezon başında da Suudi Arabistan'dan 3 katı teklif gelmesine rağmen bunu da düşünmeden reddetti" ifadelerini kullandı.
JORGE REDDETTİ
Ara transfer döneminin son günlerinde Beşiktaş'la ilgili sürpriz bir transfer iddiası Portekiz'den geldi. Portekiz basınındaki haberlere göre, siyah beyazlılar Porto'nun sol beki Jorge'yi transfer etmek istedi. Ancak 22 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun Porto'da kalmayı tercih ettiği belirtildi.
- 4.2.2019
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Beşiktaş'a sahip çıkın!
Toplam 1
Yorum
BJK TRAKTÖRÜ ŞİMDİYE KADAR OLDUĞU GİBİ SAHİP ÇIKIN BJK YE, HER ZAMAN YAPTIĞINIZI YAPIN GS YA N GALİP GETİRİN BJK Yİ DİYE TFF YE ZİYARETE GİTMİŞ TRAKTÖR
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Trabzonspor'da gelecek gençlerde
Toplam 1
Yorum
messi sinan gümüşe transfer teklifi yapılmış dediler inanmadım başkalarına para vermeye gerek yok özümüzde sinandan çok kaliteli gençler mutlaka v
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Fenerbahçe'de Ersun Yanal: Nokta atışı yapmalıyız
Toplam 1
Yorum
fbli magnificant hoca kusur bakmada saçmalamışsın. Konuşmada çelişkiler var.Şampiyon olduğun sezonda da hiç bir genç kazandıramadın, o oturmuş kadroya.
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