Beşiktaş’a aşık 
07 Mayıs 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Haberleri Beşiktaş’a aşık

’a aşık

Beşiktaş’a aşık

’nın menajeri; Hırvat yıldızın ve Inter’in tekliflerine rağmen ’ı bırakmadığını söyledi.

'ta Domagoj 'nın menajeri, İtalyan basınına yaptığı açıklamada 'nın teklifinden bahsetti. Calciomercato'ya açıklamalarda bulunan Hırvat yıldızın menajeri, Roma dışında İtalyan devi Inter'in de Vida'ya teklif yaptığını vurguladı.

Vida'nın menajeri, "Roma'nın teklifi, Inter'in teklifine göre biraz daha düşüktü. Fakat Beşiktaş'ta kazandığından çok daha yüksekti ama buna rağmen Vida 'Hayır' cevabını verdi. Sezon başında da Suudi Arabistan'dan 3 katı teklif gelmesine rağmen bunu da düşünmeden reddetti" ifadelerini kullandı.

JORGE REDDETTİ

Ara döneminin son günlerinde Beşiktaş'la ilgili sürpriz bir transfer iddiası Portekiz'den geldi. Portekiz basınındaki haberlere göre, siyah beyazlılar Porto'nun sol beki Jorge'yi transfer etmek istedi. Ancak 22 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun Porto'da kalmayı tercih ettiği belirtildi.

  1. 4.2.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Beşiktaş’a aşık haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN