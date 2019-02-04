Beşiktaş gole doyamadı

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Antalyaspor'u gole boğarak şampiyonluk yarışına devam etti: 6-2. Siyah-beyazlılar bu sonuçla puanını 33'e yükseltirken, averajla üçüncü sıraya yükseldi. Rakibi karşısında baştan sona üstün oynayan Kartal'ı uçuran goller yeni transfer Shinji Kagawa (2), Adem Ljajic (P), Dorukhan Toköz, Atiba ve Salih Dursun'dan (kk) geldi.



KAZANIRKEN EN AZ 3 ATIYOR



Deplasmanda bu sezon 4'üncü galibiyetini alan Beşiktaş, hepsinde en az üç gol attı. (BB Erzurum 3-1, Ankaragücü 4-1, Akhisarspor 3-0 ve Antalyaspor 6-2). Üst üste ikinci yenilgisini alan Antalyaspor ise 28 puanda kaldı. Kırmızı-beyazlıların galibiyet hasreti 5 maça çıktı. Beşiktaş haftaya Bursaspor'u ağırlayacak. Antalyaspor ise Rize deplasmanına gidecek.



İLK KEZ 5 GOLÜ GEÇTİ



Beşiktaş bu sezon Süper Lig'de ilk kez bir maçta 5 golün üstüne çıktı. Siyah-beyazlıların en son 5 gol atmayı başardığı deplasman da yine Antalya deplasmanıydı (26 Ekim 2015'de 5-1).



GÜNEŞ'TEN 4'LÜ RÖTUŞ



Şenol Güneş, BŞB Erzurumspor maçına göre ilk 11'dede ikisi zorunlu 4 değişikliğe gitti. Siyah- beyazlı çalıştırıcı, Necip Uysal ve Medel ile cezalı olan Quaresma ve Burak'ın yerlerine Antalyaspor karşısında ilk 11'de Vida, Atiba, Caner ve Güven Yalçın'a şans verdi.



ANTALYA'DA 2 DEĞİŞİKLİK



Antalyaspor'da da ilk onbirde iki değişiklik oldu. Teknik direktör Bülent Korkmaz ligde son oynadıkları Atiker Konyaspor maçında ilk onbirde yer alan Zeki Yıldırım ile Serdar Özkan'ı kulübeye çekip, yerlerine Yekta Kurtuluş ve Doğukan Sinik'e şans tanıdı.