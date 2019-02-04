Beşiktaş gole doyamadı
07 Mayıs 2019, Salı
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gole doyamadı

Beşiktaş gole doyamadı

Siyah-beyazlılar, deplasmanda şovla kazanıp, zirve yarışını sürdürdü. Kagawa’nın (2) yıldızlaştığı maçta, (P) Dorukhan, Atiba ve Salih’in (kk) golleri tarihi skoru getirdi.

Spor Toto 'in 20. haftasında , deplasmanda 'u gole boğarak şampiyonluk yarışına devam etti: 6-2. Siyah-beyazlılar bu sonuçla puanını 33'e yükseltirken, averajla üçüncü sıraya yükseldi. Rakibi karşısında baştan sona üstün oynayan Kartal'ı uçuran goller yeni transfer (2), (P), Dorukhan Toköz, Atiba ve 'dan (kk) geldi.


KAZANIRKEN EN AZ 3 ATIYOR

Deplasmanda bu sezon 4'üncü galibiyetini alan Beşiktaş, hepsinde en az üç gol attı. (BB Erzurum 3-1, Ankaragücü 4-1, Akhisarspor 3-0 ve Antalyaspor 6-2). Üst üste ikinci yenilgisini alan Antalyaspor ise 28 puanda kaldı. Kırmızı-beyazlıların galibiyet hasreti 5 maça çıktı. Beşiktaş haftaya Bursaspor'u ağırlayacak. Antalyaspor ise deplasmanına gidecek.

İLK KEZ 5 GOLÜ GEÇTİ

Beşiktaş bu sezon Süper Lig'de ilk kez bir maçta 5 golün üstüne çıktı. Siyah-beyazlıların en son 5 gol atmayı başardığı deplasman da yine deplasmanıydı (26 Ekim 2015'de 5-1).

GÜNEŞ'TEN 4'LÜ RÖTUŞ

, BŞB Erzurumspor maçına göre ilk 11'dede ikisi zorunlu 4 değişikliğe gitti. Siyah- beyazlı çalıştırıcı, ve ile cezalı olan Quaresma ve Burak'ın yerlerine Antalyaspor karşısında ilk 11'de Vida, Atiba, Caner ve Güven Yalçın'a şans verdi.

ANTALYA'DA 2 DEĞİŞİKLİK

Antalyaspor'da da ilk onbirde iki değişiklik oldu. Teknik direktör ligde son oynadıkları maçında ilk onbirde yer alan Zeki Yıldırım ile Serdar Özkan'ı kulübeye çekip, yerlerine ve Doğukan Sinik'e şans tanıdı.

  1. 4.2.2019
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