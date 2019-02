Yaprak dökümü devam edecek!

Devre arasında çok önemli oyuncularını kaybeden Beşiktaş'ta yaprak dökümünün devam edeceği iddia edildi. Liderin 11 puan gerisinde kalınması ve Avrupa ile ligde olunmaması nedeniyle yönetimin para gelecek hiçbir kapıyı kapatmayacağı bildirildi. Bu nedenle Quaresma ve Adriano'nun dışında Vida, Roco, Medel, Atiba ve Larin'e gelecek her türlü teklifin değerlendirileceği bildirildi. Atiba'nın her an ABD Ligi'nden bir takıma gidebileceği, Roco için Brezilya takımlarıyla görüşmelerin sürdüğü, Gary Medel ve Domagoj Vida'yı Çin'e, Larin'in de Avrupa'da transferin devam ettiği ülkelerden birine gönderilebileceği gelen bilgiler arasında.



ADRIANO GİDİYOR

Beşiktaş ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Adriano, ülkesi Brezilya'da yayım yapan bir internet sitesine verdiği röportajda geleceği hakkında gündem yaratan açıklamalarda bulundu. Brezilyalı oyuncu, "Beşiktaş'a teklif almaya açık olduğumu ve bize memnun edici bir şey olursa, kulübe gelip görüşeceğimi açıkça belirttim" diye konuştu. Mayıs ayına kadar sözleşmesi olduğunu ancak Brezilya'da transfer dönemi açık olduğu için sözleşmesinin teklif almasını engellemediğini belirten Adriano, "Bir ön sözleşme imzalayabiliyorum. Şu an teklif alabiliyorum. Müzakerelere açığım" dedi.



SOMUT TEKLİF BEKLİYORUM

Adriano şöyle devam etti: "34 yaşındayım ve fiziksel olarak kendimi iyi hissediyorum. Çok iyi bir teklif gelirse ailemle birlikte değerlendireceğim ve sonrasında onlarla konuşacağım. Corinthians ve Flamengo'nun bir ilgisi oldu. Somut bir teklif bekliyorum. 34 yaşımda çok iyi hissediyorum. Uzun zamandır kendimle ilgileniyorum. Futbolcular 30 yaşından sonra kendilerine daha iyi bakıyorlar. Avrupa'dan bir teklif alırsam onu da düşüneceğim. Ancak şu an Brezilya'ya dönmeyi düşünüyorum. Memnun edecek bir teklif varsa, üst seviyede oynamayı düşünüyorum."



ARABİSTAN'DAN VIDA'YA TEKLİF

Beşiktaş'ın cazip bir öneri gelmesi durumunda göndermeyi planladığı Domagoj Vida için Suudi Arabistan'dan son dakika teklif geldiği iddia edildi. Pazartesi günü bitecek olan ara transfer döneminde Hırvat oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen bir Suud ekibinin Beşiktaş'a 14 milyon euro teklif ettiği bildirildi. Şenol Güneş'in bu teklife sıcak bakmadığı ama yönetimin böyle bir rakamı 30 yaşına gelmiş bir oyuncu için bir daha bulamayacağı için teklifi değerlendirmek istediği bildirildi.