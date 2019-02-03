Almanlar’ın ünlü gazetesi Bild, Beşiktaş’ın iflas tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu yazdı
Almanya'nın önemli gazetelerinden biri olan BILD, Beşiktaş ile ilgili çarpıcı bir habere imza attı. Bild, Beşiktaş'ın iflas tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu iddia etti. Bild'de yer alan haberlerde şu ifadeler yer aldı: "Türkiye'nin en eski kulübü olan Beşiktaş, iflas tehlikesiyle karşı karşıya. Yıldız oyuncular maaşları nedeniyle kulüpten ayrıldı ve yeni sponsor bulmaları giderek zorlaşıyor. Başkan ve teknik direktör arasındaki anlaşmazlığın ardından Süper Lig'de yokuş aşağı inişe geçtiler. Önümüzdeki yaz Türk futbolunda büyük bir değişim yaşanabilir."
HABER İÇİN DAVA
Beşiktaş, BİLD'e sert tepki gösterdi. Açıklamada, "Türkiye'nin en köklü kulübü hakkında hiçbir gerçekliğe dayanmayan, sadece yoruma dayalı yapılan haberinin gerçeklerle ilgisi yoktur. Konuyla ilgili Almanya'da yasal işlemler yapılmaktadır" denildi. Yönetici Şafak Mahmut Yazıcıoğlu, dava açıp haberi düzeltireceklerini belirtti.
- 3.2.2019
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
BİLD’den çarpıcı yorum! Beşiktaş batıyor... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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