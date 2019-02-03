BİLD’den çarpıcı yorum! Beşiktaş batıyor... – Fotomaç – 03 Şubat 2019
03 Şubat 2019, Pazar
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’den çarpıcı yorum! batıyor...

BİLD’den çarpıcı yorum! Beşiktaş batıyor...

Almanlar’ın ünlü gazetesi , ’ın iflas tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu yazdı

'nın önemli gazetelerinden biri olan BILD, ile ilgili çarpıcı bir habere imza attı. , Beşiktaş'ın iflas tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu iddia etti. Bild'de yer alan haberlerde şu ifadeler yer aldı: "'nin en eski kulübü olan Beşiktaş, iflas tehlikesiyle karşı karşıya. Yıldız oyuncular maaşları nedeniyle kulüpten ayrıldı ve yeni sponsor bulmaları giderek zorlaşıyor. Başkan ve teknik direktör arasındaki anlaşmazlığın ardından 'de yokuş aşağı inişe geçtiler. Önümüzdeki yaz Türk futbolunda büyük bir değişim yaşanabilir."

HABER İÇİN DAVA
Beşiktaş, BİLD'e sert tepki gösterdi. Açıklamada, "Türkiye'nin en köklü kulübü hakkında hiçbir gerçekliğe dayanmayan, sadece yoruma dayalı yapılan haberinin gerçeklerle ilgisi yoktur. Konuyla ilgili Almanya'da yasal işlemler yapılmaktadır" denildi. Yönetici Şafak Mahmut Yazıcıoğlu, dava açıp haberi düzeltireceklerini belirtti.

  1. 3.2.2019
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