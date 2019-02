Zeki ve yaratıcı

Beşiktaş'ın Dortmund'dan kiraladığı Japon yıldızı Shinji Kagawa'nın, transferin son gününde siyah-beyazlı formayı giymesi, Japonya'da da büyük yankı uyandırdı. Özellikle ülkesinde çok sevilen oyunculardan biri olan 29 yaşındaki 10 numara için Japon gazeteci Eiji Mori çarpıcı açıklamalarda bulundu. Mori, Kagawa'nın teknik ve yaratıcı yeteneklere sahip olduğunu belirterek, "Kagawa, öncelikle oyun kurmada rol oynayan çok yönlü bir orta saha hücum oyuncusu" ifadelerini kullandı.



DRİPLİNG ÖZELLİĞİ

Mori şöyle devam etti: "Kagawa, sadece 10 numara mevkiinde değil, sol veya sağ kanatta da oynayabilir. Topa hakim olduğunda, disiplinli şekilde karar verir. Çabuk adam geçer, zeki ve yaratıcıdır. Dripling yolu arayarak rakip savunmayı ekarte etme eğiliminde olan çevik bir oyuncudur. Gol için en iyi gözlerden birine sahip olmasını sağlayan saldırı pozisyonuna sahiptir. En iyi nitelikleri çevikliği, disiplini, yaratıcılık, saldırı sırasındaki konumlanması ve kilit bir pasör olmasıdır. Oldukça da hızlıdır."



ATEŞLİ TARAFTARIMERAK EDİYORUM

Kartal'ın yeni transferi Kagawa, sosyal medya hesabından Beşiktaşlı taraftarlara seslendi. Kagawa yaptığı açıklamada; "Selam arkadaşlar, Beşiktaş taraftarı ve üyeleri. Buraya güçlü bir irade ve motivasyonla geldim. Takıma destek olmak adına elimden geleni en iyisini yapacağım. Ateşli Beşiktaş tarafları ile tanışmak için can atıyorum" ifadelerini kullandı.



LİSANSI ÇIKTI

Beşiktaş'ın yeni transferi Shinji Kagawa'nın lisansı çıktı. Japon yıldız, Şenol Güneş'in şans vermesi durumunda yarın deplasmanda oynanacak Antalyaspor maçında forma giyebilecek.



TALİSCA'DA YAŞADIK

Yönetici Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Kagawa'nın sözleşmesinde opsiyon şartı olmadığını söyledi. Mahmutyazıcıoğlu, "Biz opsiyon koysak bile oyuncunun onayı olmadığı sürece işleme girmez. Bunun örneğini Talisca'da yaşadık. Satın alma opsiyonu bizdeydi ama kalmak istemedi ve ayrıldı" dedi.



İLK İDMANINDA KLASINI GÖSTERDİ

Önceki akşam İstanbul'a gelen Beşiktaş'ın yeni transferi Shinji Kagawa, takımıyla ilk idmanına dün sabah çıktı. Ümraniye'de yapılan çalışmada hazır bir görüntü sergileyen Japon yıldız, koşu çalışmasının ardından çift kale maçına da katıldı. Kagawa, dar alanda oyun ve kontrol idmanının ardından oynanan taktik maçında isabetli pasları, çabukluğu ve takım oyununa yatkınlığıyla ilk günden 'tam not' almayı başardı.