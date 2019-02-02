Taktik çalıştılar
Ligde yarın Antalya ile karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü.
Ligde yarın Antalya ile karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü. Isınma ve istasyon koşularıyla başlayan antrenmanda pas, kanatlardan orta ve şut çalışması gerçekleştiren siyah-beyazlılar, dar alanda oyun ve kontrol idmanının ardından taktik bölüme geçti. Son bölümde çift kale taktik maç yapıldı.
YOLA ÇIKIYORLAR
Beşiktaş, Antalyaspor'la deplasmanda oynayacağı karşılaşma için bugün bu şehre hareket edecek. Sabah son antrenmanını yapacak olan siyah-beyazlılar, ardından havayoluyla Antalya'ya geçecek.
- 2.2.2019
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
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