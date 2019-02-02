Taktik çalıştılar – Fotomaç – 02 Şubat 2019
02 Şubat 2019, Cumartesi
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Taktik çalıştılar

Taktik çalıştılar

Ligde yarın ile karşılaşacak , hazırlıklarını sürdürdü.

Ligde yarın ile karşılaşacak , hazırlıklarını sürdürdü. Isınma ve istasyon koşularıyla başlayan antrenmanda pas, kanatlardan orta ve şut çalışması gerçekleştiren siyah-beyazlılar, dar alanda oyun ve kontrol idmanının ardından taktik bölüme geçti. Son bölümde çift kale taktik maç yapıldı.

YOLA ÇIKIYORLAR
Beşiktaş, 'la deplasmanda oynayacağı karşılaşma için bugün bu şehre hareket edecek. Sabah son antrenmanını yapacak olan siyah-beyazlılar, ardından havayoluyla Antalya'ya geçecek.

  1. 2.2.2019
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