Şampiyonluk bizim olacak! – Fotomaç – 02 Şubat 2019
02 Şubat 2019, Cumartesi
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Şampiyonluk bizim olacak!

Şampiyonluk bizim olacak!

Başkan , dergisi şubat sayısında camia ve taraftarlara seslendi.

Başkan , dergisi şubat sayısında camia ve taraftarlara seslendi: "Beşiktaş aşkımızı bütünleştirerek verdiğimiz mücadelenin yeni zaferler, şampiyonluklar getireceğine inancım sonsuz. Beşiktaş için hedeflerimiz, hayallerimiz bitmez. Tek isteğimiz Beşiktaş'ın aydınlık yarınlarıdır."

  1. 2.2.2019
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