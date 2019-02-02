Orman Q7’yi oyalayacak

Transfer bitti ama Beşiktaş'ta yaprak dökümü devam edecek. Başkan Orman, cumartesi gününe kadar Quaresma'yı oyalamayı başarabilirse Portekizliyi ABD'de anlaştığı takıma satabilecek. Portekiz'de transfer 2 Şubat'ta sona ererken, ABD'de ise 13 Şubat'ta açılacak.