Orman Q7’yi oyalayacak – Fotomaç – 02 Şubat 2019
02 Şubat 2019, Cumartesi
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Q7’yi oyalayacak

Orman Q7’yi oyalayacak

bitti ama 'ta yaprak dökümü devam edecek.

bitti ama 'ta yaprak dökümü devam edecek. Başkan , cumartesi gününe kadar Quaresma'yı oyalamayı başarabilirse Portekizliyi 'de anlaştığı takıma satabilecek. Portekiz'de transfer 2 'ta sona ererken, ABD'de ise 13 Şubat'ta açılacak.

  1. 2.2.2019
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