Ljajic tayin oluyor! – Fotomaç – 02 Şubat 2019
02 Şubat 2019, Cumartesi
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Ljajic tayin oluyor!

Ljajic tayin oluyor!

Güneş, ’nın gelişiyle Adem Ljajic’i ’in yerine sol çekecek. Lens de Q7’nin ardından sağa kayacak.

transferi 'ta taşları yerinden oynatacak. Çünkü Japon oyuncu, siyah-beyazlıların sezon başında Torino'dan kiraladığı Ljajic gibi mevkiinde oynuyor. Böylece Ljajic'e ne olacağı sorusu akıllara geldi. Kariyerinde 52 kez 10 numara ve 88 kez sol açık oynayan Ljajic'in bu durumda 'in yerine sol geçmesi, Kagawa'nın da 'in yeni oyun aklı olması bekleniyor. Lens'in de Quaresma'nın boşluğunda sağda oynayacağı bilgisi paylaşıldı.

  1. 2.2.2019
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