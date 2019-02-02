Ljajic tayin oluyor!
Güneş, Kagawa’nın gelişiyle Adem Ljajic’i Lens’in yerine sol kanada çekecek. Lens de Q7’nin ardından sağa kayacak.
Kagawa transferi Beşiktaş'ta taşları yerinden oynatacak. Çünkü Japon oyuncu, siyah-beyazlıların sezon başında Torino'dan kiraladığı Ljajic gibi 10 numara mevkiinde oynuyor. Böylece Ljajic'e ne olacağı sorusu akıllara geldi. Kariyerinde 52 kez 10 numara ve 88 kez sol açık oynayan Ljajic'in bu durumda Lens'in yerine sol kanada geçmesi, Kagawa'nın da Şenol Güneş'in yeni oyun aklı olması bekleniyor. Lens'in de Quaresma'nın boşluğunda sağda oynayacağı bilgisi paylaşıldı.
- 2.2.2019
-
Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
-
Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
-
Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
Ljajic tayin oluyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.