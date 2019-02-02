‘Futbolcuydum taraftar oldum’
1993-94 yıllarında Beşiktaş'ta forma giyen Osvaldo Nartallo, siyah-beyazlı takıma geldiğinden beri Beşiktaş taraftarı olduğunu söyledi.
1993-94 yıllarında Beşiktaş'ta forma giyen Osvaldo Nartallo, siyah-beyazlı takıma geldiğinden beri Beşiktaş taraftarı olduğunu söyledi. "Hayatımda başıma gelen en güzel şey, Beşiktaş'a transfer olmaktı" diyen Arjantinli, "Beşiktaş'a futbolcu olarak geldim, taraftar olarak ayrıldım" ifadesini kullandı.
- 2.2.2019
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
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