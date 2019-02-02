Beşiktaş'tan Bild'in haberi üzerine açıklama
02 Şubat 2019, Cumartesi
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'tan 'in haberi üzerine açıklama

Beşiktaş'tan Bild'in haberi üzerine açıklama

, Alman gazetesi 'de yer alan ''nin en köklük kulübü iflas etti' biçimindeki habere resmi siteden yanıt verdi.

Kulübü, Alman gazetesi 'de yayınlanan haberin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklama şöyle;
"Alman gazetesi Bild'in 116 yıllık tarihiyle 'nin en köklü kulübü hakkında hiçbir gerçekliğe dayanmayan, sadece yoruma dayalı yapılan haberinin gerçeklerle ilgisi yoktur.
Aksine, son yıllarda temsilcilerinin bile bütün raporlarında ülkemiz futbol kulüplerinin içinde bulundukları genel finansal tablolara kıyasla, Beşiktaş JK gidişat olarak en iyi kulüp gösterilmektedir.
Bununla birlikte Kulübümüzden, gazetecilik etiği gereği herhangi bir görüş bile sorulmadan, genel yorumlar üzerinden hazırlanan bu haberin hangi dayanaklarla oluşturulduğunu sorgulamak durumundayız.
Konuyla ilgili 'da yasal çerçevede gerekli işlemlerin yapılmakta olduğunu kamuoyunun bilgilerine sunarız."

  1. 2.2.2019 16:35
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