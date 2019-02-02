Beşiktaş, Alman gazetesi Bild'de yer alan 'Türkiye'nin en köklük kulübü iflas etti' biçimindeki habere resmi siteden yanıt verdi.
Beşiktaş Kulübü, Alman gazetesi Bild'de yayınlanan haberin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklama şöyle;
"Alman gazetesi Bild'in 116 yıllık tarihiyle Türkiye'nin en köklü kulübü hakkında hiçbir gerçekliğe dayanmayan, sadece yoruma dayalı yapılan haberinin gerçeklerle ilgisi yoktur.
Aksine, son yıllarda UEFA temsilcilerinin bile bütün raporlarında ülkemiz futbol kulüplerinin içinde bulundukları genel finansal tablolara kıyasla, Beşiktaş JK gidişat olarak en iyi kulüp gösterilmektedir.
Bununla birlikte Kulübümüzden, gazetecilik etiği gereği herhangi bir görüş bile sorulmadan, genel yorumlar üzerinden hazırlanan bu haberin hangi dayanaklarla oluşturulduğunu sorgulamak durumundayız.
Konuyla ilgili Almanya'da yasal çerçevede gerekli işlemlerin yapılmakta olduğunu kamuoyunun bilgilerine sunarız."
- 2.2.2019 16:35
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
Beşiktaş'tan Bild'in haberi üzerine açıklama haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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