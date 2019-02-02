Alen Halilovic Liege yolunda

Kartal'ın transfer gözdesi Halilovic'in yeni adresi belli oluyor. Milan'dan ayrılmaya hazırlanan yıldız futbolcu, S.Liege'e imza atacak. Football Italia'nın haberine göre Hırvat futbolcunun, Belçika ekibine geçeceği öne sürüldü. Fikret Orman ve Halilovic'in menajerinin İtalya'da görüntülenmiş ve kiralama teklifi yapıldığı iddia edilmişti.