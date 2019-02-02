Alen Halilovic Liege yolunda
Kartal'ın transfer gözdesi Halilovic'in yeni adresi belli oluyor.
Kartal'ın transfer gözdesi Halilovic'in yeni adresi belli oluyor. Milan'dan ayrılmaya hazırlanan yıldız futbolcu, S.Liege'e imza atacak. Football Italia'nın haberine göre Hırvat futbolcunun, Belçika ekibine geçeceği öne sürüldü. Fikret Orman ve Halilovic'in menajerinin İtalya'da görüntülenmiş ve kiralama teklifi yapıldığı iddia edilmişti.
- 2.2.2019
-
Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
-
Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
-
Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
Alen Halilovic Liege yolunda haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.