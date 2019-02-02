Alen Halilovic Liege yolunda – Fotomaç – 02 Şubat 2019
02 Şubat 2019, Cumartesi
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Alen Halilovic Liege yolunda

Alen Halilovic Liege yolunda

'ın gözdesi Halilovic'in yeni adresi belli oluyor.

'ın gözdesi Halilovic'in yeni adresi belli oluyor. Milan'dan ayrılmaya hazırlanan yıldız futbolcu, S.Liege'e imza atacak. Football Italia'nın haberine göre Hırvat futbolcunun, ekibine geçeceği öne sürüldü. ve Halilovic'in menajerinin 'da görüntülenmiş ve kiralama teklifi yapıldığı iddia edilmişti.

  1. 2.2.2019
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