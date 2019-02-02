Adriano tatile çıkmak istiyor – Fotomaç – 02 Şubat 2019
02 Şubat 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

tatile çıkmak istiyor

Adriano tatile çıkmak istiyor

sözleşmesinin fesih görüşmeleri de devam ediyor.

sözleşmesinin fesih görüşmeleri de devam ediyor. 'da 4 Nisan'a kadar süre olduğu için Gremio, Santos gibi sambacıyı isteyen takımlar aceleci davranmıyor. Güneş'in "Kefil olamam" dediği Adriano ise 'la yollarını ayırıp, Brezilya'da yeni sezon başlamadan tatile çıkmanın planlarını yapıyor.

  1. 2.2.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Adriano tatile çıkmak istiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN