Adriano tatile çıkmak istiyor
Adriano sözleşmesinin fesih görüşmeleri de devam ediyor.
Adriano sözleşmesinin fesih görüşmeleri de devam ediyor. Brezilya'da 4 Nisan'a kadar süre olduğu için Gremio, Santos gibi sambacıyı isteyen takımlar aceleci davranmıyor. Güneş'in "Kefil olamam" dediği Adriano ise Beşiktaş'la yollarını ayırıp, Brezilya'da yeni sezon başlamadan tatile çıkmanın planlarını yapıyor.
- 2.2.2019
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
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