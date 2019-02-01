Quaresma’ya vize çıkmadı!
Şenol Güneş’in “Yüzde 90 gitti” dediği Portekizli yıldızın hem alacaklarını hem bonservisini istemesi kabul edilmeyince Quaresma Beşiktaş’ta kaldı.
Domagoj Vida teşekkür etti
Beşiktaş'ın Hırvat stoperi Domagoj Vida, transferiyle ilgili açıklama yaptı. Hırvat stoper, "Avrupa'nın saygıdeğer birçok kulübü tarafından isteniyor olmaktan onur duymakla beraber, başkanımız ve yönetimimize beni Beşiktaş ailesinin önemli bir parçası olarak gördükleri için minnettarım. Ailem ve ben, Türkiye'de yaşıyor olmaktan dolayı çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.
Stoper yaza kaldı
Mirin'in ardından bir stoper daha isteyen Şenol Güneş'in hayalleri son buldu. Yönetim Roma ile Vida için anlaşamadı. Güneş'in "İşime yaramaz" dediği Roco için de Levante, maaşının Beşiktaş tarafından ödenmesini isteyince; Kara Kartal'ın yeni stoper hayali yaz dönemine kaldı.
Hayal kırıklığı yarattılar
Şenol Güneş'i bu sezon en fazla hayal kırıklığına uğratan isimler Atiba, Oğuzhan ve Ljajic oldu. Sırp oyuncudan beklediğini alamayan Güneş, bu yüzden Kagawa'ya onay verdi. Ljajic'in sezon sonu gönderilmesi gündemde. Atiba'nın sözleşmesi uzatılmayacak, Oğuzhan'ın kaderi de Dorukhan'ın performansına bağlı.
Üç yıldız veto yedi
Beşiktaş'ta; Diagne, Serdar Aziz ile Moses'in daha önce siyah-beyazlılara önerildiği ancak veto edildikleri öğrenildi. Güneş'in 12.8 milyon euro'ya G.Saray'a giden Diagne için, "Bu parayı ödeyecek olsam Cenk Tosun'u bırakmazdım" cevabını verdi. Moses için, "İyi oyuncu ama o zaman Babel'i neden bıraktık" çıkışını yaptı. Serdar Aziz içinse, "Marcelo bile onun kadar almıyordu" diyerek üç ismi de reddettiği ifade edildi.
- 1.2.2019
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
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