Quaresma’ya vize çıkmadı!
01 Şubat 2019, Cuma
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Quaresma’ya vize çıkmadı!

Quaresma’ya vize çıkmadı!

’in “Yüzde 90 gitti” dediği Portekizli yıldızın hem alacaklarını hem bonservisini istemesi kabul edilmeyince Quaresma ’ta kaldı.

Siyah-beyazlılarda bilmece haline gelen Quaresma, 'ta kaldı. Bir çok ülkede dönemi dün gece sonuçlanırken Quaresma'nın ayrılmamasının sebebi de ortaya çıktı. Teknik direktör 'in daha önce "Yüzde 90 gitti" dediği Portekizli yıldızın hem geçmişe dönük alacaklarını hem de bonservisini istemesi yönetim tarafından kabul edilmedi. 5 aydır düzenli ödeme alamadığı için ayrılmak isteyen Q7 ile yönetimin ilk görüşmelerde anlaştığı ancak sonra hem alacakların hem bonservisin istenmesi nedeniyle anlaşmanın bozulduğu bildirildi. Beşiktaş'ta 1.5 yıl daha sözleşmesi bulunan Quaresma geri adım atmayınca ayrılık gerçekleşmedi.

Domagoj Vida teşekkür etti
Beşiktaş'ın Hırvat stoperi , transferiyle ilgili açıklama yaptı. Hırvat stoper, "Avrupa'nın saygıdeğer birçok kulübü tarafından isteniyor olmaktan onur duymakla beraber, başkanımız ve yönetimimize beni Beşiktaş ailesinin önemli bir parçası olarak gördükleri için minnettarım. Ailem ve ben, 'de yaşıyor olmaktan dolayı çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Stoper yaza kaldı
Mirin'in ardından bir stoper daha isteyen Şenol Güneş'in hayalleri son buldu. Yönetim Roma ile Vida için anlaşamadı. Güneş'in "İşime yaramaz" dediği Roco için de Levante, maaşının Beşiktaş tarafından ödenmesini isteyince; 'ın yeni stoper hayali yaz dönemine kaldı.

Hayal kırıklığı yarattılar
Şenol Güneş'i bu sezon en fazla hayal kırıklığına uğratan isimler Atiba, Oğuzhan ve Ljajic oldu. Sırp oyuncudan beklediğini alamayan Güneş, bu yüzden Kagawa'ya onay verdi. Ljajic'in sezon sonu gönderilmesi gündemde. Atiba'nın sözleşmesi uzatılmayacak, Oğuzhan'ın kaderi de Dorukhan'ın performansına bağlı.

Üç yıldız veto yedi
Beşiktaş'ta; Diagne, ile Moses'in daha önce siyah-beyazlılara önerildiği ancak veto edildikleri öğrenildi. Güneş'in 12.8 milyon euro'ya G.Saray'a giden Diagne için, "Bu parayı ödeyecek olsam 'u bırakmazdım" cevabını verdi. Moses için, "İyi oyuncu ama o zaman Babel'i neden bıraktık" çıkışını yaptı. Serdar Aziz içinse, "Marcelo bile onun kadar almıyordu" diyerek üç ismi de reddettiği ifade edildi.
  1. 1.2.2019
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