Clinton Njie çark etti!
Beşiktaş’ın yaptığı ilk teklife olumlu yanıt veren 25 yaşındaki forvet Clinton N’Jie, Marsilya ‘tamam’ demesine rağmen gelmekten vazgeçti.
Siyah-beyazlılar transferin son gününde bir takviye daha yaparak kadrosunu güçlendirmek isterken, aldığı 'olumsuz' yanıtla şok oldu. Beşiktaş, 25 yaşındaki forvet Clinton N'Jie ile yaptığı ilk görüşmede 'gelirim' yanıtı aldı. Bunun üzerine düğmeye basıldı ve Marsilya ile temasa geçildi.
L'Equipe'de yer alan habere göre; Fransa ekibi 25 yaşındaki oyuncunun transferi için Beşiktaş ile el sıkıştı. Haberde; Marsilya'nın Beşiktaş'tan gelen 7 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama teklifini kabul ettiğini ve bu transferin gerçekleşmesini izin verdiğini açıkladı. Ancak ne olduysa bu dakikadan sonra oldu. Oyuncudan 'gelirim' yanıtını aldıktan sonra Marsilya'yı da ikna eden siyah-beyazlılar; Clinton N'Jie'nin son anda 'Gelmeyeceğim' cevabı üzerine şok oldu.
N'Jie'nin fikir değiştirmesi üzerine siyah-beyazlı yönetim de yeni bir teklif yapmaktan vazgeçti ve transferi rafa kaldırdı.
- 1.2.2019
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
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