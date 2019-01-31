Beşiktaş'ta Antalyaspor maçı hazırlıkları sürüyor
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Antalyaspor ile 3 Şubat Pazar günü deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü. Takımdan ayrılacağı konuşulan Quaresma ise dün olduğu gibi bugün de antrenmanda yer aldı.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1,5 saate yakın sürdü.
Antrenmana ısınma ve istasyon koşularıyla başlayan siyah-beyazlı ekip, pas, 5'e 2 top kapma, dar alanda oyun ve kontrollü pas çalışmaları yaptı.
İdmanın son bölümünde taktik program uygulanırken, yarı sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışmasıyla antrenman sona erdi.
Siyah-beyazlı takımın antrenmanını Beşiktaş Kırgızistan Futbol Okulu öğrencileri de izledi.
Beşiktaş, hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.
- 31.1.2019 13:50
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
Beşiktaş'ta Antalyaspor maçı hazırlıkları sürüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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