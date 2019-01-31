Beşiktaş'ta Antalyaspor maçı hazırlıkları sürüyor

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1,5 saate yakın sürdü.

Antrenmana ısınma ve istasyon koşularıyla başlayan siyah-beyazlı ekip, pas, 5'e 2 top kapma, dar alanda oyun ve kontrollü pas çalışmaları yaptı.

İdmanın son bölümünde taktik program uygulanırken, yarı sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışmasıyla antrenman sona erdi.

Siyah-beyazlı takımın antrenmanını Beşiktaş Kırgızistan Futbol Okulu öğrencileri de izledi.

Beşiktaş, hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.











