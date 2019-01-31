Beşiktaş'ta Antalyaspor maçı hazırlıkları sürüyor
31 Ocak 2019, Perşembe
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'ta maçı hazırlıkları sürüyor

Beşiktaş'ta Antalyaspor maçı hazırlıkları sürüyor

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında ile 3 Şubat Pazar günü deplasmanda karşılaşacak , hazırlıklarını sürdürdü. Takımdan ayrılacağı konuşulan Quaresma ise dün olduğu gibi bugün de antrenmanda yer aldı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, BJK 'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1,5 saate yakın sürdü.

Antrenmana ısınma ve istasyon koşularıyla başlayan siyah-beyazlı ekip, pas, 5'e 2 top kapma, dar alanda oyun ve kontrollü pas çalışmaları yaptı.

İdmanın son bölümünde taktik program uygulanırken, yarı sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışmasıyla antrenman sona erdi.

Siyah-beyazlı takımın antrenmanını Kırgızistan Futbol Okulu öğrencileri de izledi.

Beşiktaş, hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.




  1. 31.1.2019 13:50
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