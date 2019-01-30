Vida’ya Roma kancası

İtalyan basınından bir iddia da Vida için geldi. Sky Italia'nın haberne göre, Roma, Hırvat futbolcuyu gündemine aldı. Söz konusu haberde oyuncunun Inter'e önerildiği ve aynı zamanda Fulham'ın da ilgilenen kulüpler arasında olduğu kaydedildi. Ayrıca Roma'nın henüz resmi teklif yapmadığı menajerler aracılığıyla zemin yokladığı belirtildi.