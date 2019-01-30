Vida’ya Roma kancası – Fotomaç – 30 Ocak 2019
30 Ocak 2019, Çarşamba
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’ya kancası

Vida’ya Roma kancası

basınından bir iddia da için geldi. Sky 'nın haberne göre, , Hırvat futbolcuyu gündemine aldı.

basınından bir iddia da için geldi. Sky 'nın haberne göre, , Hırvat futbolcuyu gündemine aldı. Söz konusu haberde oyuncunun Inter'e önerildiği ve aynı zamanda Fulham'ın da ilgilenen kulüpler arasında olduğu kaydedildi. Ayrıca Roma'nın henüz resmi teklif yapmadığı menajerler aracılığıyla zemin yokladığı belirtildi.

  1. 30.1.2019
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