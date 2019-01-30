İtalyan basınından bir iddia da Vida için geldi. Sky Italia'nın haberne göre, Roma, Hırvat futbolcuyu gündemine aldı.
İtalyan basınından bir iddia da Vida için geldi. Sky Italia'nın haberne göre, Roma, Hırvat futbolcuyu gündemine aldı. Söz konusu haberde oyuncunun Inter'e önerildiği ve aynı zamanda Fulham'ın da ilgilenen kulüpler arasında olduğu kaydedildi. Ayrıca Roma'nın henüz resmi teklif yapmadığı menajerler aracılığıyla zemin yokladığı belirtildi.
- 30.1.2019
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
Vida’ya Roma kancası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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