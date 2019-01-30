Çizme’de Lemos sesleri

Kartal, transferde sıcak saatler geçiriyor. İtalyan basını Beşiktaş'ın 23 yaşındaki Uruguaylı savunma oyuncusu Mauricio Lemos ile ilgilendiğini açıkladı. İtalyan gazeteci Fabrizio Romano sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile "Sassuolo forması giyen savunma oyuncusu Mauricio Lemos'un Beşiktaş'a transferi yakın" dedi. Sassuolo'nun geçtiğimiz günlerde Türk stoper Merih Demiral ile anlaşma sağlamasının Lemos'un siyah-beyazlılara gidişinin önünü açtığına vurgu yapıldı. ÖTE yandan İtalyan basınında da yer alan iddialarda "Türkler, Lemos'u satın alma opsiyonlu kiralanacak" bilgisi paylaşıldı. 1.87 boyundaki oyuncunun piyasa değeri 4.5 milyon euro civarında.