Çizme’de Lemos sesleri
İtalyan gazeteci Romano: Mauricio Lemos’un Beşiktaş’a transferi çok yakın.
Kartal, transferde sıcak saatler geçiriyor. İtalyan basını Beşiktaş'ın 23 yaşındaki Uruguaylı savunma oyuncusu Mauricio Lemos ile ilgilendiğini açıkladı. İtalyan gazeteci Fabrizio Romano sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile "Sassuolo forması giyen savunma oyuncusu Mauricio Lemos'un Beşiktaş'a transferi yakın" dedi. Sassuolo'nun geçtiğimiz günlerde Türk stoper Merih Demiral ile anlaşma sağlamasının Lemos'un siyah-beyazlılara gidişinin önünü açtığına vurgu yapıldı. ÖTE yandan İtalyan basınında da yer alan iddialarda "Türkler, Lemos'u satın alma opsiyonlu kiralanacak" bilgisi paylaşıldı. 1.87 boyundaki oyuncunun piyasa değeri 4.5 milyon euro civarında.
- 30.1.2019
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
Çizme’de Lemos sesleri haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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