Çizme’de Lemos sesleri – Fotomaç – 30 Ocak 2019
30 Ocak 2019, Çarşamba
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Çizme’de Lemos sesleri

Çizme’de Lemos sesleri

gazeteci : ’un ’a transferi çok yakın.

, transferde sıcak saatler geçiriyor. basını 'ın 23 yaşındaki Uruguaylı savunma oyuncusu ile ilgilendiğini açıkladı. İtalyan gazeteci Fabrizio sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile " forması giyen savunma oyuncusu Mauricio Lemos'un Beşiktaş'a transferi yakın" dedi. Sassuolo'nun geçtiğimiz günlerde Türk stoper Merih Demiral ile anlaşma sağlamasının Lemos'un siyah-beyazlılara gidişinin önünü açtığına vurgu yapıldı. ÖTE yandan İtalyan basınında da yer alan iddialarda "Türkler, Lemos'u satın alma opsiyonlu kiralanacak" bilgisi paylaşıldı. 1.87 boyundaki oyuncunun piyasa değeri 4.5 milyon euro civarında.

  1. 30.1.2019
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