Beşiktaş Borussia Dortmund'tan Kagawa'yı kiraladı!
Beşiktaş ara transfer döneminin bitmesine 24 saat kala Borussia Dortmund'un Japonyalı 10 numarası Shinji Kagawa'yı sezon sonuna kadar kiraladı.
Adı Monaco ile de anılan Kagawa'yı Fransız ekibinin transferden çekilmesiyle ikna eden Beşiktaş, Alman kulübü ile de 6 ay kiralama konusunda anlaşma sağladı. Şenol Güneş'in de transferine onay verdiği Kagawa ile resmi imzaların atılması an meselesi olurken, transferin yarın gün içinde açıklanması bekleniyor.
Japon futbolcunun yaz transfer sezonunda satın alma opsiyonu da Beşiktaş'ta olacak.
- 31.1.2019 00:11
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
Beşiktaş Borussia Dortmund'tan Kagawa'yı kiraladı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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