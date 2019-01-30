Beşiktaş Borussia Dortmund'tan Kagawa'yı kiraladı!
30 Ocak 2019, Çarşamba
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'tan Kagawa'yı kiraladı!

Beşiktaş Borussia Dortmund'tan Kagawa'yı kiraladı!

ara döneminin bitmesine 24 saat kala 'un Japonyalı 10 numarası 'yı sezon sonuna kadar kiraladı.

Adı Monaco ile de anılan Kagawa'yı Fransız ekibinin transferden çekilmesiyle ikna eden , Alman kulübü ile de 6 ay kiralama konusunda anlaşma sağladı. 'in de transferine onay verdiği Kagawa ile resmi imzaların atılması an meselesi olurken, transferin yarın gün içinde açıklanması bekleniyor.

Japon futbolcunun yaz sezonunda satın alma opsiyonu da Beşiktaş'ta olacak.

  1. 31.1.2019 00:11
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