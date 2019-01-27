İtalyanlar açıkladı! Fenerbahçe'yi reddetti, Beşiktaş'a geliyor...
27 Ocak 2019, Pazar
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İtalyanlar açıkladı! 'yi reddetti, 'a geliyor...

İtalyanlar açıkladı! Fenerbahçe'yi reddetti, Beşiktaş'a geliyor...

Çizme basını, Quaresma ile yolları ayırmaya hazırlanan ’ın İnterli ’nın menajeri ile masaya oturduğunu yazdı.

Ricardo Quaresma ile yolları ayırmaya hazırlanan 'ın, İnter'in tecrübeli sağ açığı 'nın transferi için menajeriyle görüştüğü öne sürüldü.

İtalyan basınında yer alan habere göre; Beşiktaş, Candreva'nın menajeri Pastorello ile fikir alışverişinde bulundu. Pastorello'nun da İnter'in Candreva'ya kulüp bulması yönünde kararını bildirdiği, bunun üzerine çeşitli kulüplerle görüştüklerini ilettiği yazıldı. Antonio Candreva ile ilgilenen kulüpler arasında Genoa, Torino, Parma ve Bologna'nın da bulunduğu belirtilirken, İtalyan yıldızın ara döneminin başında 'yi reddettiğinin de altı çizildi.

2016-17 sezonu başında 22 milyon euro'luk bonservisiyle Lazio'dan transfer edilen Candreva bu sezon 13 maçta 3 gol 1 asistlik performans sergiledi.

  1. 27.1.2019
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