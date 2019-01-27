İtalyanlar açıkladı! Fenerbahçe'yi reddetti, Beşiktaş'a geliyor...
Çizme basını, Quaresma ile yolları ayırmaya hazırlanan Beşiktaş’ın İnterli Antonio Candreva’nın menajeri ile masaya oturduğunu yazdı.
Ricardo Quaresma ile yolları ayırmaya hazırlanan Beşiktaş'ın, İnter'in tecrübeli sağ açığı Antonio Candreva'nın transferi için menajeriyle görüştüğü öne sürüldü.
İtalyan basınında yer alan habere göre; Beşiktaş, Candreva'nın menajeri Pastorello ile fikir alışverişinde bulundu. Pastorello'nun da İnter'in Candreva'ya kulüp bulması yönünde kararını bildirdiği, bunun üzerine çeşitli kulüplerle görüştüklerini ilettiği yazıldı. Antonio Candreva ile ilgilenen kulüpler arasında Genoa, Torino, Parma ve Bologna'nın da bulunduğu belirtilirken, İtalyan yıldızın ara transfer döneminin başında Fenerbahçe'yi reddettiğinin de altı çizildi.
2016-17 sezonu başında 22 milyon euro'luk bonservisiyle Lazio'dan transfer edilen Candreva bu sezon 13 maçta 3 gol 1 asistlik performans sergiledi.
- 27.1.2019
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
İtalyanlar açıkladı! Fenerbahçe'yi reddetti, Beşiktaş'a geliyor... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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