Beşiktaş'ta neler oluyor! Yönetimin sabrı taştı...

Beşiktaş, mutlak 3 puan için çıktığı Erzurumspor maçından '1 puan' alarak şampiyonluk yolunda büyük yara aldı. Karşılaşmanın ilk yarısında 3 net pozisyondan faydalanamayan siyah-beyazlılarda Mirin'in sakatlanması tüm planları bozdu. Ancak bu sakatlık sonrası Şenol Güneş'in tercihleri maça damgasını vurdu. Mirin'in yerine tek yedek stoper Roco'yu almayan ve Mustafa Pektemek'i sahaya süren Güneş, hem sistemi, hem de oyuncuların yerini değiştirdi. Medel'i stopere çeken, Ljajic'i orta sahada daha geriye koyan tecrübeli teknik adamın bu tercihleri zafiyete yol açtı.

SANTRFOR GÜVEN KENARDA!

Bu değişikliğin ardından daha tehlikeli ataklar yapan Erzurumspor, en azından 1 puan almak istediği maçta amacına ulaşmış oldu. Teknik direktör Şenol Güneş'in gole ihtiyacı olduğu dakikalarda Burak Yılmaz'ı çıkartması da maça ait bir başka eleştiri konusuydu. Öyle ki Burak'ın yerine herkes yeni bir forvetin oyuna dahil olmasını beklerken, sahaya Caner Erkin sürüldü. Gole ihtiyacı olan Beşiktaş'ta, bu sezon 5 kez ilk 11'de sahaya çıkan genç forvet Güven Yalçın'ın oynatılmaması "Bu çocuk bizim ilk forvetimizdi, şimdi ne oldu da kulübeden çıkamıyor?" yorumlarının artmasına neden oldu.

ENZO ROCO NEDEN ALINDI?

Güneş'in, Vida'nın cezalı olduğu karşılaşmada, Mirin'in de sakatlanmasından sonra takımdaki tek yedek stoper Roco'yu tercih etmemesi, bu transferin de sorgulanmasına yol açtı. Şilili stoper, geldiğinden bu yana Şenol Güneş'in gözüne bir türlü giremedi ve beklediği forma şansını yakalayamadı. İlk devrede sadece 5 maçta forma giyebilen Roco, bu maçların ikisinde 90'ar dakika sahada kalırken diğer üçünde ise oyuna sonradan dahil oldu. Güneş'in sakatlık ve cezalı durumunda bile Roco'nun yerine önce Necip'i, olmazsa Medel'i oynatması akıllara 'Roco neden alındı?' sorusunu getirdi.

QUARESMA BUNU HEP YAPIYOR

Bir süredir 'sözleşmesini feshetme' isteği ile Beşiktaş gündemini meşgul eden Quaresma kredisini adeta bitirdi. Genelde kritik ve zorlu geçen maçlarda gördüğü kırmızı kartlarla takımını yalnız bırakan Quaresma, skora olumlu yönde yaptığı katkılar kadar, olumsuz yönde yaptıklarıyla da göze çarpıyor. Q7, Erzurumspor maçının 86'ncı dakikasında gördüğü kırmızı kartla resmen 'huylu huyundan vazgeçmez' ata sözünü akıllara getirdi. Ayrılmak istediğini yönetime bildiren Portekizli yıldızın ikinci Beşiktaş macerasının bitmesi de artık an meselesi...