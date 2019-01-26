Şenol Güneş: "Kazanmalıydık"

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 1-1 sona eren BB Erzurumspor maçı sonrası ortaya konan mücadeleyi beğendiğini söyledi. Yayıncı kuruluşa konuşan tecrübeli hoca, kazanmak için sıkı çalıştıklarını ama şanssız olduklarını belirterek, "Kazanmak için sahaya çıktık, ilk başta bunu gösterdik. Bizim daha fazla gol pozisyonumuz vardı. Zaman zaman telaşlıydık ve bu bizi olumsuz olarak etkiledi. Şanssız bir gol yedik ve bu rakibe güven verdi. 10 kişi kaldığımız bölümde bile kazanmak için oynadık. Fakat başarılı olamadık" diye konuştu.



AYRILANLAR BİZİM KONUMUZ DEĞİL

Sakatlanan yeni transfer Isimat Mirin'in son durumuyla ilgili de bilgi veren Şenol Güneş, "Isimat Mirin'in bel kısmında bir ağrı var, ne kadar önemli bakacağız" ifadesini kullandı. Ligin ilk yarısı bittikten sonra kadro dışı bırakılan ve dün akşam Ahmet Kavalcı'nın yolların ayrıldığını açıkladığı Vagner Love ile ilgili de konuşan tecrübeli teknik adam sözlerini şöyle noktaladı: "Vagner Love, bizim konumuz değil. Gitmesi gerekenlerle ilgili kararı yönetim veriyor. Böyle bir uygulama yapılabilir, gayet normal."



ŞAMPİYONLUK YARIŞINDA VARIZ

Şampiyonluk yarışının sonuna kadar içinde olmak istediklerini ifade eden Şenol Güneş, "Her maça kazanmak için çıkıyoruz. Kazanıp bu yarışın içinde olmak istiyoruz. Bugün de o niyetle oynadık ama başarılı olamadık. Şampiyonluk büyük takımlar için her zaman geçerli bir hedeftir. Bu yarışta olacağımızı düşünüyoruz. Oyun ve sonuç olarak bunu kovalayacağız" ifadesini kullandı.



HAK ETTİĞİMİZ BİR PUAN OLDU

Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, maç sonunda şunları söyledi: "Hak ettiğimiz bir puan oldu diye düşünüyorum. Takım halinde iyi bir performans gösterdik. 1-0'dan sonra psikolojik olarak bir yaslanma var. 1-1'den sonra inanılmaz pozisyonlar yakaladık, golü de atabilirdik. 1 puan bizim için değerli. Moral açısından güzel, şimdi sıradaki maçı kazanmalıyız."