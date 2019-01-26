Quaresma atıldı
Portekizli yıldız, Beşiktaş’ın gol aradığı dakikalarda rakibine arkadan yaptığı sert hareket nedeniyle kırmızı kart gördü.
Beşıktaş'ın haşarı çocuğu Ricardo Quaresma dün akşam siyah-beyazlı forma altında 216. maçına çıktı. Bugüne kadar kulüp kariyeri olarak en fazla maça Porto'da çıkan yıldız oyuncu, Erzurumspor maçıyla Porto'da oynadığı maç sayısına ulaştı. 216. maçında istekli bir futbol sergileyen Quaresma, 64. dakikada gole de çok yaklaştı. Ancak şık vuruşunda kaleci Sehic başarılıydı. Her şeyi berbat eden ise maçın 1-1 gittiği ve Beşiktaş'ın da gol için bastırdığı dakikalarda kırmızı kart görmesiydi. Leo'ya arkadan dalan oyuncu, takımını 10 kişi bıraktı ve yine şimşekleri üzerine çekti.
- 26.1.2019
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
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