Quaresma atıldı

Beşıktaş'ın haşarı çocuğu Ricardo Quaresma dün akşam siyah-beyazlı forma altında 216. maçına çıktı. Bugüne kadar kulüp kariyeri olarak en fazla maça Porto'da çıkan yıldız oyuncu, Erzurumspor maçıyla Porto'da oynadığı maç sayısına ulaştı. 216. maçında istekli bir futbol sergileyen Quaresma, 64. dakikada gole de çok yaklaştı. Ancak şık vuruşunda kaleci Sehic başarılıydı. Her şeyi berbat eden ise maçın 1-1 gittiği ve Beşiktaş'ın da gol için bastırdığı dakikalarda kırmızı kart görmesiydi. Leo'ya arkadan dalan oyuncu, takımını 10 kişi bıraktı ve yine şimşekleri üzerine çekti.