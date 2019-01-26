Quaresma atıldı – Fotomaç – 26 Ocak 2019
26 Ocak 2019, Cumartesi
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Quaresma atıldı

Quaresma atıldı

Portekizli yıldız, ’ın gol aradığı dakikalarda rakibine arkadan yaptığı sert hareket nedeniyle gördü.

Beşıktaş'ın haşarı çocuğu dün akşam siyah-beyazlı forma altında 216. maçına çıktı. Bugüne kadar kulüp kariyeri olarak en fazla maça Porto'da çıkan yıldız oyuncu, Erzurumspor maçıyla Porto'da oynadığı maç sayısına ulaştı. 216. maçında istekli bir futbol sergileyen Quaresma, 64. dakikada gole de çok yaklaştı. Ancak şık vuruşunda kaleci Sehic başarılıydı. Her şeyi berbat eden ise maçın 1-1 gittiği ve 'ın da gol için bastırdığı dakikalarda görmesiydi. Leo'ya arkadan dalan oyuncu, takımını 10 kişi bıraktı ve yine şimşekleri üzerine çekti.

  1. 26.1.2019
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