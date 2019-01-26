Ljajic yine boş geçmedi – Fotomaç – 26 Ocak 2019
26 Ocak 2019, Cumartesi
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Ljajic yine boş geçmedi

Ljajic yine boş geçmedi

'ın Sırp orta sahası , dün Dorukhan'a yaptığı asistle skora katkıda bulundu.

'ın Sırp orta sahası , dün Dorukhan'a yaptığı asistle skora katkıda bulundu. Siyah-beyazlı futbolcu, böylece 'de forma giydiği son 7 karşılaşmada 6 gole doğrudan katkı sağlama başarısı gösterdi. Toplam 2 gol, 4 asiste imza attı. 27 yaşındaki yıldız, maç sonrası kazanmak için çok uğraştıklarını ancak şansın yanlarında olmadığını dile getirdi.

10 GOLE KATKI
Beşiktaş formasıyla bu sezon toplamda 22 karşılaşmaya çıkan Sırp orta saha 4 gol, 6 asitle 10 gole katkı sağladı.

  1. 26.1.2019
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