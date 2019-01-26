Ljajic yine boş geçmedi

Beşiktaş'ın Sırp orta sahası Adem Ljajic, dün Dorukhan'a yaptığı asistle skora katkıda bulundu. Siyah-beyazlı futbolcu, böylece Süper Lig'de forma giydiği son 7 karşılaşmada 6 gole doğrudan katkı sağlama başarısı gösterdi. Toplam 2 gol, 4 asiste imza attı. 27 yaşındaki yıldız, maç sonrası kazanmak için çok uğraştıklarını ancak şansın yanlarında olmadığını dile getirdi.



10 GOLE KATKI

Beşiktaş formasıyla bu sezon toplamda 22 karşılaşmaya çıkan Sırp orta saha 4 gol, 6 asitle 10 gole katkı sağladı.