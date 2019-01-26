Ljajic yine boş geçmedi
Beşiktaş'ın Sırp orta sahası Adem Ljajic, dün Dorukhan'a yaptığı asistle skora katkıda bulundu.
Beşiktaş'ın Sırp orta sahası Adem Ljajic, dün Dorukhan'a yaptığı asistle skora katkıda bulundu. Siyah-beyazlı futbolcu, böylece Süper Lig'de forma giydiği son 7 karşılaşmada 6 gole doğrudan katkı sağlama başarısı gösterdi. Toplam 2 gol, 4 asiste imza attı. 27 yaşındaki yıldız, maç sonrası kazanmak için çok uğraştıklarını ancak şansın yanlarında olmadığını dile getirdi.
10 GOLE KATKI
Beşiktaş formasıyla bu sezon toplamda 22 karşılaşmaya çıkan Sırp orta saha 4 gol, 6 asitle 10 gole katkı sağladı.
- 26.1.2019
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
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