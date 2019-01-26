Kartal kayıp

Beşiktaş puanları bol keseden dağıtmaya devam ediyor. Bu sezon bir türlü didiş tutturamayan siyah-beyazlı ekip, dün akşam da Erzurumspor'a diş geçiremedi: 1-1. İlk yarısı golsüz tamamlanan karşılaşmanın 69. dakikasında Necip'in uzaklaştırmak istediği top Dorukhan'a çarpıp ağlara gitti ve konuk ekip öne geçti. Ardından gol için bastıran Beşiktaş, 78'de eşitliği sağlamayı başardı. Dorukhan kafa ile attığı golle hatasını telafi etti.



TEHLİKELİ

Bu sezon Trabzon ve Fenerbahçe deplasmanlarından birer puan çıkartmayı başaran Erzurum, Beşiktaş'a da aynı tarifeyi uyguladı. Erzurum aldığı bir puanla averajla 17. sıraya yükseldi ve düşme hattındaki yerini Fenerbahçe'ye bıraktı.



KABUS PARK!

Beşikaş, bu sezon Vodafone Park'ta oynadığı 9 lig maçının 4'ünde puan kaybetti. Beşiktaş bu 9 maçın 5'ini kazanırken, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet almaktan kurtulamadı.