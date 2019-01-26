Kartal kayıp – Fotomaç – 26 Ocak 2019
26 Ocak 2019, Cumartesi
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kayıp

Kartal kayıp

Başarılı bir performans sergileyen Sehic’i aşamayan siyahbeyazlılar, alt sıralarda yer alan rakibi karşısında 2 puan bıraktı. ’ta bu sezon 9 maçta 10 puandan oldu

puanları bol keseden dağıtmaya devam ediyor. Bu sezon bir türlü didiş tutturamayan siyah-beyazlı ekip, dün akşam da Erzurumspor'a diş geçiremedi: 1-1. İlk yarısı golsüz tamamlanan karşılaşmanın 69. dakikasında Necip'in uzaklaştırmak istediği top Dorukhan'a çarpıp ağlara gitti ve konuk ekip öne geçti. Ardından gol için bastıran Beşiktaş, 78'de eşitliği sağlamayı başardı. Dorukhan kafa ile attığı golle hatasını telafi etti.

TEHLİKELİ
Bu sezon ve deplasmanlarından birer puan çıkartmayı başaran Erzurum, Beşiktaş'a da aynı tarifeyi uyguladı. Erzurum aldığı bir puanla averajla 17. sıraya yükseldi ve düşme hattındaki yerini Fenerbahçe'ye bıraktı.

KABUS PARK!
Beşikaş, bu sezon 'ta oynadığı 9 lig maçının 4'ünde puan kaybetti. Beşiktaş bu 9 maçın 5'ini kazanırken, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet almaktan kurtulamadı.

  1. 26.1.2019
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