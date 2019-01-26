Kartal kayıp
Başarılı bir performans sergileyen Sehic’i aşamayan siyahbeyazlılar, alt sıralarda yer alan rakibi karşısında 2 puan bıraktı. Vodafone Park’ta bu sezon 9 maçta 10 puandan oldu
Beşiktaş puanları bol keseden dağıtmaya devam ediyor. Bu sezon bir türlü didiş tutturamayan siyah-beyazlı ekip, dün akşam da Erzurumspor'a diş geçiremedi: 1-1. İlk yarısı golsüz tamamlanan karşılaşmanın 69. dakikasında Necip'in uzaklaştırmak istediği top Dorukhan'a çarpıp ağlara gitti ve konuk ekip öne geçti. Ardından gol için bastıran Beşiktaş, 78'de eşitliği sağlamayı başardı. Dorukhan kafa ile attığı golle hatasını telafi etti.
TEHLİKELİ
Bu sezon Trabzon ve Fenerbahçe deplasmanlarından birer puan çıkartmayı başaran Erzurum, Beşiktaş'a da aynı tarifeyi uyguladı. Erzurum aldığı bir puanla averajla 17. sıraya yükseldi ve düşme hattındaki yerini Fenerbahçe'ye bıraktı.
KABUS PARK!
Beşikaş, bu sezon Vodafone Park'ta oynadığı 9 lig maçının 4'ünde puan kaybetti. Beşiktaş bu 9 maçın 5'ini kazanırken, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet almaktan kurtulamadı.
- 26.1.2019
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
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