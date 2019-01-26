Isımat Mirin bitiremedi

Beşiktaş'ın devre arasında kadrosuna kattığı yeni stoperi Isimat Mirin, Erzurumspor karşılaşmasını bitiremedi. Egemen Korkmaz ile girdiği hava topu mücadelesinde sert bir şekilde belinin üzerine düşen siyah-beyazlı futbolcu, bir süre belini tuttuktan sonra kendini yere bıraktı. Sağlık ekibinin müdahale ettiği Mirin, oyuna devam edemedi ve ikinci yarı öncesinde yerini Pektemek'le değişti. Mirin'in çıkmasının ardından Garry Medel, Necip'in yanına savunmaya geçti. Fransız futbolcunun durumu bugün çekilecek MR sonrası belli olacak. Mirin, "Takımımı yalnız bıraktığım izin üzgünüm umarım önemli bir şeyim yoktur" dedi.