Isımat Mirin bitiremedi
Beşiktaş'ın devre arasında kadrosuna kattığı yeni stoperi Isimat Mirin, Erzurumspor karşılaşmasını bitiremedi.
Beşiktaş'ın devre arasında kadrosuna kattığı yeni stoperi Isimat Mirin, Erzurumspor karşılaşmasını bitiremedi. Egemen Korkmaz ile girdiği hava topu mücadelesinde sert bir şekilde belinin üzerine düşen siyah-beyazlı futbolcu, bir süre belini tuttuktan sonra kendini yere bıraktı. Sağlık ekibinin müdahale ettiği Mirin, oyuna devam edemedi ve ikinci yarı öncesinde yerini Pektemek'le değişti. Mirin'in çıkmasının ardından Garry Medel, Necip'in yanına savunmaya geçti. Fransız futbolcunun durumu bugün çekilecek MR sonrası belli olacak. Mirin, "Takımımı yalnız bıraktığım izin üzgünüm umarım önemli bir şeyim yoktur" dedi.
- 26.1.2019
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
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