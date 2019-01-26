Güneş’ten iki değişiklik

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Akhisarspor maçının ilk 11'ine göre iki değişiklik yaptı. Tecrübeli teknik adam, Vodafone Park'ta oynanan Erzurumspor maçında sarı kart cezalısı Domagoj Vida'nın yerine savunmanın göbeğinde Necip Uysal'a, sol bekte ise Caner Erkin'in yerine Adriano Correia'ya görev verdi. İkinci yarıda Caner, Mustafa ve Larin oyuna dahil oldu.



NE OLACAĞINI BİLEMEYİZ

Beşiktaş'ın hocası Güneş, karşılaşma öncesinde Q7 ile ilgili soruya ilginç bir yanıt verdi. Başarılı hoca, "Quaresma şu anda çıkıp, oynuyor, görev veriyoruz. Hayatın ne olacağını biz bilemeyiz. Bugün çıkacak ve oynayacak. Maçtan sonra o mu gider, başkası mı gider, bunu konuşmak yerine maça konsantre olmalıyız" dedi.



TÖRE VE TOLGAY NE OLDU?

Beşiktaş'ın hocası Güneş, maç sonunda durumları belirsizliğini koruyan Gökhan Töre ve Tolgay Arslan ile ilgili konuştu. Usta hoca soru üzerine, "Gökhan Töre ve Tolgay Arslan'la ilgili kararları yönetim kurulu verdi" derken bu sezon takım olarak beklentilerin altında kaldıklarını ve sonuçta başarısız olduklarını dile getirdi.



MUHAYYER'İN İLK HEYECANI

Beşiktaş'ın yeni transferi Muhayyer Oktay, Erzurumspor maçının 21 kişilik kadrosuna dahil edildi. Fortuna Düsseldorf'dan transfer edilen 19 yaşındaki futbolcu, antrenman performansıyla Şenol Güneş'in gözüne girmeyi başardı ve Erzurumspor maçının kadrosuna alındı.