Beşikt’aşk’ına kavuştu – Fotomaç – 26 Ocak 2019
26 Ocak 2019, Cumartesi
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Beşikt’aşk’ına kavuştu

Beşikt’aşk’ına kavuştu

Siyah-beyazlılar toplam 40 gün sonra ’a çıktı. Takımıyla kavuşan taraftarlar stadyumu tıklım tıklım doldurdu.

'de 'a son olarak 16 Aralık 2018'de çıkan toplam 40 gün sonra taraftarıyla kucaklaştı. Ligin 16. haftasındaki derbisinde taraftarıyla bütünleşen siyah-beyazlılar bir sonraki hafta deplasmanına çıkmıştı. Sezonun ikinci yarısını da Akhisar deplasmanında açan Beşiktaş, nihayet dün Vodafone Park'ın çimlerine yeniden ayak bastı. Tribünleri tıklım tıklım dolduran siyah-beyazlı taraftarlar, takıma büyük destek verirken sadece 'a tepki vardı. Taraftarlardan bazıları oyuncunun topu her ayağına aldığında protestosunu sürdürdü. Tecrübeli golcü, 59'da oyundan çıktığında ise bir kısım taraftar alkışladı, bir kısmı ıslıklamayı sürdürdü.

  1. 26.1.2019
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