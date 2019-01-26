Beşikt’aşk’ına kavuştu
Siyah-beyazlılar toplam 40 gün sonra Vodafone Park’a çıktı. Takımıyla kavuşan taraftarlar stadyumu tıklım tıklım doldurdu.
Süper Lig'de Vodafone Park'a son olarak 16 Aralık 2018'de çıkan Beşiktaş toplam 40 gün sonra taraftarıyla kucaklaştı. Ligin 16. haftasındaki Trabzonspor derbisinde taraftarıyla bütünleşen siyah-beyazlılar bir sonraki hafta Kasımpaşa deplasmanına çıkmıştı. Sezonun ikinci yarısını da Akhisar deplasmanında açan Beşiktaş, nihayet dün Vodafone Park'ın çimlerine yeniden ayak bastı. Tribünleri tıklım tıklım dolduran siyah-beyazlı taraftarlar, takıma büyük destek verirken sadece Burak Yılmaz'a tepki vardı. Taraftarlardan bazıları oyuncunun topu her ayağına aldığında protestosunu sürdürdü. Tecrübeli golcü, 59'da oyundan çıktığında ise bir kısım taraftar alkışladı, bir kısmı ıslıklamayı sürdürdü.
- 26.1.2019
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
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