Beşikt’aşk’ına kavuştu

Süper Lig'de Vodafone Park'a son olarak 16 Aralık 2018'de çıkan Beşiktaş toplam 40 gün sonra taraftarıyla kucaklaştı. Ligin 16. haftasındaki Trabzonspor derbisinde taraftarıyla bütünleşen siyah-beyazlılar bir sonraki hafta Kasımpaşa deplasmanına çıkmıştı. Sezonun ikinci yarısını da Akhisar deplasmanında açan Beşiktaş, nihayet dün Vodafone Park'ın çimlerine yeniden ayak bastı. Tribünleri tıklım tıklım dolduran siyah-beyazlı taraftarlar, takıma büyük destek verirken sadece Burak Yılmaz'a tepki vardı. Taraftarlardan bazıları oyuncunun topu her ayağına aldığında protestosunu sürdürdü. Tecrübeli golcü, 59'da oyundan çıktığında ise bir kısım taraftar alkışladı, bir kısmı ıslıklamayı sürdürdü.