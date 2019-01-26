Adriano gidebilir

Beşiktaş'tan ayrılması gündemde olan Adriano hakkında Santos Başkanı Jose Carlos Peres açıklama yaptı. Peres, "Zor bir durum yok. Her iki taraf da kendi çıkarlarını gözetiyor. Bürokrasi, fesih ve maaş olayları var. Hatta rekabeti de bu olayın içine ekleyebiliriz" şeklinde konuştu.



VAGNER LOVE GİTTİ

Kara Kartal'da kadro dışı kalan Vagner Love hakkında yönetici Ahmet Kavalcı açıklama yaptı. Kavalcı, Love ile yapılan görüşmeler sonucunda yollarını ayırdıklarını bildirdi. Alacaklarına karşılık bonservisini alan Brezilyalı futbolcu ülkesine döndü. Corinthians, Beşiktaş'tan ayrılan Vagner Love ile 2020 yılına kadar sözleşme imzaladıklarını açıkladı.