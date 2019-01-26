Adriano gidebilir
Beşiktaş'tan ayrılması gündemde olan Adriano hakkında Santos Başkanı Jose Carlos Peres açıklama yaptı.
Beşiktaş'tan ayrılması gündemde olan Adriano hakkında Santos Başkanı Jose Carlos Peres açıklama yaptı. Peres, "Zor bir durum yok. Her iki taraf da kendi çıkarlarını gözetiyor. Bürokrasi, fesih ve maaş olayları var. Hatta rekabeti de bu olayın içine ekleyebiliriz" şeklinde konuştu.
VAGNER LOVE GİTTİ
Kara Kartal'da kadro dışı kalan Vagner Love hakkında yönetici Ahmet Kavalcı açıklama yaptı. Kavalcı, Love ile yapılan görüşmeler sonucunda yollarını ayırdıklarını bildirdi. Alacaklarına karşılık bonservisini alan Brezilyalı futbolcu ülkesine döndü. Corinthians, Beşiktaş'tan ayrılan Vagner Love ile 2020 yılına kadar sözleşme imzaladıklarını açıkladı.
- 26.1.2019
-
Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
-
Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
-
Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
Adriano gidebilir haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.