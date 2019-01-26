Adriano gidebilir – Fotomaç – 26 Ocak 2019
26 Ocak 2019, Cumartesi
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Adriano gidebilir

Adriano gidebilir

'tan ayrılması gündemde olan Adriano hakkında Santos Başkanı açıklama yaptı.

'tan ayrılması gündemde olan Adriano hakkında Santos Başkanı açıklama yaptı. Peres, "Zor bir durum yok. Her iki taraf da kendi çıkarlarını gözetiyor. Bürokrasi, fesih ve maaş olayları var. Hatta rekabeti de bu olayın içine ekleyebiliriz" şeklinde konuştu.

VAGNER LOVE GİTTİ
'da kadro dışı kalan hakkında yönetici açıklama yaptı. Kavalcı, Love ile yapılan görüşmeler sonucunda yollarını ayırdıklarını bildirdi. Alacaklarına karşılık bonservisini alan Brezilyalı futbolcu ülkesine döndü. Corinthians, Beşiktaş'tan ayrılan Vagner Love ile 2020 yılına kadar sözleşme imzaladıklarını açıkladı.

  1. 26.1.2019
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