Profesyonel Fatih – Fotomaç – 25 Ocak 2019
25 Ocak 2019, Cuma
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Profesyonel Fatih

Profesyonel Fatih

, genç kalecisi ile profesyonel sözleşme imzaladı.

, genç kalecisi ile profesyonel sözleşme imzaladı. kampına da katılan Fatih Değirmenci, sözleşme imzaladığını sosyal medya hesabından duyurdu. 9 senedir Beşiktaş alt yapı takımlarında bulunan 2000 doğumlu Fatih Değirmenci, siyah - beyazlı takımla 2 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.

  1. 25.1.2019
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