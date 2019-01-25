Profesyonel Fatih
Beşiktaş, genç kalecisi Fatih Değirmenci ile profesyonel sözleşme imzaladı.
Beşiktaş, genç kalecisi Fatih Değirmenci ile profesyonel sözleşme imzaladı. Antalya kampına da katılan Fatih Değirmenci, sözleşme imzaladığını sosyal medya hesabından duyurdu. 9 senedir Beşiktaş alt yapı takımlarında bulunan 2000 doğumlu Fatih Değirmenci, siyah - beyazlı takımla 2 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.
- 25.1.2019
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
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