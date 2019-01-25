Özbekistan’dan çok özel ziyaret

Özbekistan Futbol Federasyonu yetkilileri, Beşiktaş Kulübü'nü ziyaret etti. Beşiktaş İkinci Başkanı Serdal Adalı, Özbekistan Futbol Federasyonu Başkanvekili Otabek İmamov ile Özbekistan Futbol Federasyonu Kıdemli Yöneticisi ve Futbol Ligi Genel Direktörü Omon Gafurov'u Vodafone Park'ta ağırladı. Adalı, konuklara Beşiktaş Müzesi'ni gezdirdi ve siyah-beyazlı takımın formasını hediye etti.