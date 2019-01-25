Özbekistan’dan çok özel ziyaret – Fotomaç – 25 Ocak 2019
25 Ocak 2019, Cuma
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Özbekistan’dan çok özel ziyaret

Özbekistan’dan çok özel ziyaret

yetkilileri, Kulübü'nü ziyaret etti.

yetkilileri, Kulübü'nü ziyaret etti. Beşiktaş İkinci Başkanı , Özbekistan Futbol Federasyonu Başkanvekili Otabek İmamov ile Özbekistan Futbol Federasyonu Kıdemli Yöneticisi ve Futbol Ligi Genel Direktörü Omon Gafurov'u Vodafone Park'ta ağırladı. Adalı, konuklara Beşiktaş Müzesi'ni gezdirdi ve siyah-beyazlı takımın formasını hediye etti.

  1. 25.1.2019
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