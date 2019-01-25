Özbekistan’dan çok özel ziyaret
Özbekistan Futbol Federasyonu yetkilileri, Beşiktaş Kulübü'nü ziyaret etti.
Özbekistan Futbol Federasyonu yetkilileri, Beşiktaş Kulübü'nü ziyaret etti. Beşiktaş İkinci Başkanı Serdal Adalı, Özbekistan Futbol Federasyonu Başkanvekili Otabek İmamov ile Özbekistan Futbol Federasyonu Kıdemli Yöneticisi ve Futbol Ligi Genel Direktörü Omon Gafurov'u Vodafone Park'ta ağırladı. Adalı, konuklara Beşiktaş Müzesi'ni gezdirdi ve siyah-beyazlı takımın formasını hediye etti.
- 25.1.2019
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
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